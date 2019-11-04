Радикалы, не сумевшие получить поддержку народа, стремятся достичь своих политических целей - эксперт

БАКУ/Trend/ - Вынесение на обсуждение внутренних вопросов Азербайджана с обвинительной позиции в других странах и на международной арене наглядно демонстрирует неискренность сил, которые выдают себя за национальных патриотов.

Об этом в субботу сказал Trend главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

Он сообщил, что рассуждения радикальных политиков Азербайджана о своей стране с позиций иностранца, осуждение ее в нынешнее время, когда двойные стандарты стали чуть ли не нормой поведения для некоторых стран, а демократические ценности - методами вмешательства и давления на других, особо вредно, недопустимо.

"Обвинительное выступление Джамиля Гасанли на собрании организации, называемой Национальный фонд печати, в Вашингтоне, и демонстрация политической позиции, не отличающейся от позиции представителя Amnesty İnternational Балсона, который без сомнения находится под влиянием армянского лобби, является прямым доказательством этому. Мы наблюдаем, как демократические нормы на самом деле превратились в ширму, как они нарушаются, когда того требуют определенные интересы, как права человека используются в отношении отдельных стран на основе двойных стандартов, государствами и международными организациями, которые критикуют права человека и демократию в Азербайджане.

Призывы таких организаций, как так называемый «Национальный совет», ввести санкции в отношении Азербайджана, не соответствуют никаким представлениям о патриотизме и не могут вызвать серьезных политических результатов. Такие призывы еще раз доказывают, что эта «организация» не представляет из себя влиятельную политическую силу. Из-за того, что радикальные круги не могут получить поддержку азербайджанского народа, они хотят достичь своих политических целей нелегитимным вмешательством и давлением внешних сил. Говорить о том, что в Азербайджане нет свободы слова, есть тотальное давление на гражданское общество, выдавать пресечение попыток проведения акций в недозволенных местах за полицейское насилие - необъективная и предвзятая позиция, попытка создать условия для незаконного вмешательства внешних сил во внутренние дела государства», - сказал Гулиев.

Он отметил, что все внутренние политические проблемы и вопросы Азербайджана необходимо обсуждать и решать внутри страны, согласно внутреннему законодательству и возможностям, созданным национально-духовной моделью.

"Искать альтернативу этому в различных странах не патриотично и неприемлемо для азербайджанского народа. Целью подобных призывов так называемого «Национального совета» - является создать в стране нестабильность, согласно планам и моделям внешних сил, и произвести смену власти на основе этой базы. Народ очень хорошо понимает, исходя из опыта ряда зарубежных стран, что такие планы невозможны и не соответствуют национальным интересам. Призывы к санкциям против Азербайджана из-за рубежа на самом деле доказывают, что эти политические группы не думают об интересах народа. То, что руководство так называемого «Национального совета» не видит, что санкции превратились в утратившие влияние методы давления, еще раз демонстрирует, что они не освободились от политического мышления 20-30-летней давности», - сказал Айдын Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.