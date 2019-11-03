В Азербайджане начинается подача документов для регистрации кандидатов на муниципальные выборы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с сегодняшнего дня начинается процесс подачи необходимых избирательных документов в окружные избирательные комиссии для регистрации кандидатов в муниципальных выборах, которые пройдут 23 декабря, сообщает в воскресенье Trend.

Согласно Графику основных действий и мер по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджане, документы должны быть представлены не более чем за 50 и не менее чем за 30 дней до дня голосования, то есть с 3 по 22 ноября до 18:00.

Документы подаются кандидатом или его доверенным лицом, уполномоченным представителем политической партии, блока политических партий.

В течение семи дней после получения документов окружные избирательные комиссии выносят решение о проверке точности данных в подписных листах и других представленных документах, а также регистрации кандидата.

Отметим, что число политических партий, обратившихся для участия в предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане, достигло десяти.

В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) 8128 человек выдвинули кандидатуры для участия в предстоящих муниципальных выборах в Азербайджане. Из обратившихся кандидатов утверждены 2896, обращения других кандидатов рассматриваются.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.