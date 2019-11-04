В Баку пройдет заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне

БАКУ/Trend/ - Пятого ноября в Баку начнет свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.

В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.

Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Метин Гюрак.

Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 07 ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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