В Баку пройдет заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне

4 ноября 2019 17:05 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Пятого ноября в Баку начнет свою работу 12-е заседание Азербайджано-Турецкого военного диалога на высоком уровне, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство обороны.
В ходе заседания в составе рабочих групп делегации рассмотрят текущее состояние двусторонних военных связей и обсудят основные направления деятельности по выполнению предстоящих задач.
Сопредседателем заседания с азербайджанской стороны является заместитель министра обороны генерал-лейтенант Керим Велиев, а с турецкой стороны – второй начальник Генерального штаба корпусной генерал Метин Гюрак.
Обсуждения в рамках военного диалога завершатся 07 ноября.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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