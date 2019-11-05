В воинских частях азербайджанской армии пройдет День открытых дверей

БАКУ /Trend/ - Девятого ноября в связи с Днем Государственного флага в воинских частях азербайджанской армии для родителей и родственников солдат будет проведен День открытых дверей, а в учебных частях и подразделениях состоится церемония принятия присяги молодыми солдатами, сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

В этот же день родственники солдат и представители общественности ознакомятся с жилищно-бытовыми условиями в воинских частях, а также посетят служебные, административные здания, солдатские казармы и столовые.

В рамках Дня открытых дверей командование воинских частей проведет встречи с родителями солдат, в ходе которых будут даны ответы на все интересующие их вопросы.

По случаю Дня Государственного флага будут организованы концертные программы и другие культурно-массовые мероприятия.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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