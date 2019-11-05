Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с турецкой делегацией во главе со вторым начальником Генштаба корпусным генералом Метином Гюраком, которая находится с визитом в Азербайджане для участия в 12-м заседании Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, напомнив, что отношения между двумя странами построены на дружбе и взаимном доверии, министр сообщил, что Азербайджан с целью повышения оборонной мощи расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и это один из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Министр, пожелав милости Всевышнего душам всех шехидов, погибших во имя процветания турецкого народа в борьбе против терроризма и скорейшего выздоровления раненым, заявил, что Азербайджан, как страна борющаяся с сепаратизмом полностью поддерживает Турцию.

Гасанов отметил, что военное сотрудничество Азербайджана с Турцией осуществляется на двухсторонней основе и в рамках программ НАТО. Министр особо подчеркнул, что стратегическое партнерство Азербайджана и Турции, построенное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

В свою очередь корпусной генерал Гюрак выразил удовлетворенность дружескими и братскими связями между обеими странами, в том числе уровнем эффективного сотрудничества. Гость выразил благодарность Закиру Гасанову за организацию в Баку очередной встречи азербайджанских и турецких военных.

В ходе встречи, где были обсуждены последние события в регионе, состоялся обмен мнениями о проведении двусторонних военных учений в формате Азербайджан-Турция с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Пакистана, Грузии и тюркоязычных государств, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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