Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)

5 ноября 2019 15:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов сегодня встретился с турецкой делегацией во главе со вторым начальником Генштаба корпусным генералом Метином Гюраком, которая находится с визитом в Азербайджане для участия в 12-м заседании Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны, напомнив, что отношения между двумя странами построены на дружбе и взаимном доверии, министр сообщил, что Азербайджан с целью повышения оборонной мощи расширяет сотрудничество с Турцией в военной, военно-технической и военно-образовательной сферах и это один из основных факторов, обеспечивающих стабильность в регионе.

Министр, пожелав милости Всевышнего душам всех шехидов, погибших во имя процветания турецкого народа в борьбе против терроризма и скорейшего выздоровления раненым, заявил, что Азербайджан, как страна борющаяся с сепаратизмом полностью поддерживает Турцию.

Гасанов отметил, что военное сотрудничество Азербайджана с Турцией осуществляется на двухсторонней основе и в рамках программ НАТО. Министр особо подчеркнул, что стратегическое партнерство Азербайджана и Турции, построенное на дружеских и братских отношениях, постоянно развивается.

В свою очередь корпусной генерал Гюрак выразил удовлетворенность дружескими и братскими связями между обеими странами, в том числе уровнем эффективного сотрудничества. Гость выразил благодарность Закиру Гасанову за организацию в Баку очередной встречи азербайджанских и турецких военных.

В ходе встречи, где были обсуждены последние события в регионе, состоялся обмен мнениями о проведении двусторонних военных учений в формате Азербайджан-Турция с привлечением различных видов войск, в том числе сил специального назначения Пакистана, Грузии и тюркоязычных государств, а также другие вопросы представляющие взаимный интерес.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
  • Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
  • Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
  • Закир Гасанов встретился с военной делегацией Турции (ФОТО)
Новости по теме
Создан межведомственный совет Существенного пакета НАТО-Грузия
Грузия 1 ноября 16:15
Для армии Азербайджана закуплена техника турецкого производства (ФОТО)
Политика 31 октября 16:14
В Баку обсуждено расширение военного сотрудничества между Азербайджаном и Узбекистаном (ФОТО)
Политика 29 октября 18:51
Азербайджан и Беларусь подписали План двустороннего военного сотрудничества на 2020 г (ФОТО)
Политика 29 октября 16:43
США и Азербайджан обсудили двусторонние связи в Брюсселе (ФОТО)
Политика 28 октября 09:59
Министр обороны Азербайджана принял участие в заседании НАТО (ФОТО)
Политика 25 октября 18:52
Лента новостей
Азербайджанские парламентарии участвуют в 10-летнем юбилее Восточного партнерства
Политика 15:57
Глава Центробанка Азербайджана о курсе маната
Экономика 15:52
"Белагропромбанк" начал денежные переводы по картам Visa в Туркменистан
Финансы 15:48
Грузинско-германская компания планирует выпустить новую продукцию
Бизнес 15:47
В Альянсе евреев-республиканцев США прошла презентация об Азербайджане (ФОТО)
Политика 15:45
Вывешивайте флаги Азербайджана – в стране проходит акция #bayraqmenliyimdir (ФОТО)
Социум 15:35
Лидером по росту цен в сфере услуг Узбекистана стали жилищно-коммунальные услуги
Бизнес 15:28
Иреванский театр представил в Шушинском театре премьеру спектакля (ФОТО)
Культура 15:26
Возрастет число авиарейсов между Узбекистаном и Китаем
Бизнес 15:24