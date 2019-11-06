МИД Азербайджана направил России ноту протеста

БАКУ /Trend/ - Чрезвычайный и полномочный посол России в Азербайджане Михаил Бочарников был приглашён в Министерство иностранных дел, где заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов провёл с ним встречу.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство, на встрече послу России была вручена нота протеста МИДа в связи с визитом Масиса Маиляна и Лерника Ованнисяна, «представителей» незаконного режима, созданного в оккупированном в настоящее время Арменией Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана.

В ноте отмечено, что въезд так называемых "представителей" незаконного образования, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, в Россию и их встречи с рядом российских экспертов и сотрудников академических центров служат предпринимаемым в течение почти 30 лет попыткам Армении по закреплению статус-кво на оккупированных территориях и продолжению оккупации земель Азербайджана.

Министерство, подчеркнув, что подобные визиты неизменно носят провокационный характер и направлены против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, довело до сведения российской стороны позицию о том, что они наносят вред переговорному процессу и бросают тень на существующий между Азербайджаном и Россией дух искренности и высокого доверия, а также не соответствуют положениям "Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности между Азербайджаном Республикой и Россией" от 3 июля 1997 года.

В этой связи было отмечено, что несмотря на неоднократные заявления российской стороны о том, что она рассматривает такого рода визиты в качестве частных поездок, "представители" незаконных "органов власти" сепаратистского режима продолжают использовать российскую территорию для закрепления последствий агрессии Армении против Азербайджана.

В то же время было указано, что визит «представителей» незаконного образования на территорию России и предоставление им там возможности пропагандировать результаты оккупации не соответствуют посредническим обязательствам этой страны как одного из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, прилагающих усилия для урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также её статусу постоянного члена Совета Безопасности ООН, который поддержал его резолюции 822, 853, 874 и 884, принятые в 1993 году. Было также особо подчеркнуто, что миссия сопредседателей Минской группы ОБСЕ заключается в демонстрации беспристрастного подхода ко всем вопросам, связанным с мирным урегулированием конфликта.

В связи с этим азербайджанская сторона довела до сведения посла Бочарникова свои ожидания от российской стороны по принятию всех необходимых мер для предотвращения подобных незаконных визитов.

Посол Бочарников подчеркнул, что позиция России по конфликту хорошо известна и неизменна, а любой въезд «представителей» непризнанных субъектов на территорию России не отражает официальной позиции этой страны. Он также сообщил, что доложит в МИД России о протесте азербайджанской стороны.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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