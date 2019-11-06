Президент Ильхам Алиев наградил группу работников телевидения и радио медалью "Терегги"

6 ноября 2019 20:18 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о награждении группы работников телевидения и радио медалью "Терегги".

Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в области телевидения и радио Азербайджана следующие лица награждаются медалью "Терегги":

Джавадов Неймат Ровшан оглу

Джафарли Минижа Джамшид гызы

Гашимов Мурад Ахмед оглу

Ибрагимова Зульфия Магомед гызы

Керимов Ахмед Муса оглу

Гурбанов Самир Тельман оглу

Мамедов Мамедали Назим оглу

Мамедов Сохбат Исрафил оглу

Мусаев Ранар Рафаэль оглу

Наджафли Анар Ашраф оглу

Садыгов Фаик Абульфаз оглу

Шахбазов Руфат Камал оглу

Шамыева Хайат Рахман гызы

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