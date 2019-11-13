Председатель Сейма: Азербайджан и Литва намерены поднять отношения на более высокий уровень (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Литва намерены поднять отношения на более высокий уровень.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend председатель Сейма (парламент) Литвы Викторас Пранкцетис, который недавно совершил визит в Азербайджан.

Пранкцетис отметил, что целью его визита были активизация двусторонних связей и подъем отношений на более высокий уровень не только в политической, но и в экономической сфере.

За последние годы контакты между Азербайджаном и Литвой не были активны и нынешний уровень товарооборота нельзя считать удовлетворительным, сказал он, добавив, что при этом две страны имеют большой потенциал для еще большего развития отношений.

«Последний визит спикера парламента Литвы в Азербайджан состоялся восемь лет назад. С тех пор прошло много времени. Мы сейчас возобновили связи между нашими парламентами и контакты в рамках межпарламентской группы между Литвoй и Азербайджанской Республикой. У нас очень большая межпарламентская группа с Азербайджанской Республикой. В группу входят 64 члена парламента Литвы, что составляет почти половину всего парламента. С азербайджанской стороны в межпарламентской группе участвуют 14 человек. И парламентарии, которые приехали из Литвы, тоже из этой группы», - сказал Пранкцетис.

Спикер парламента Литвы отметил, что данный визит прошел довольно плодотворно.

«В ходе встречи с официальными лицами Азербайджана, в том числе с председателем Милли Меджлиса, премьер-министром, главой МИД, министром экономики, мы обговорили конкретные шаги и выдвинули конкретные предложения для развития отношений», - сказал он.

Пранкцетис подчеркнул, что Литва как одна из стран-членов Европейского союза (ЕС) заинтересована в подписании нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном.

«Конечно, нас интересуют подписание договора между Азербайджаном и ЕС, а также визовые вопросы между двумя сторонами. Азербайджан также является одним из участников программы «Восточного партнерства», которому в этом году исполнилось 10 лет», - сказал он.

Также Пранкцетис выразил поддержку позиции по урегулированию нагорно-карабахского конфликтапутем переговоров. «Литва поддерживает позицию по урегулированию нагорно-карабахского конфликта мирным путем переговоров. Необходимо сесть за стол переговоров для решения этого конфликта. Этот вопрос стоит на повестке дня. Вопрос решения этого конфликта необходимо поднять на всем пространстве ЕС, чтобы все поняли, что эту проблему надо решить», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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