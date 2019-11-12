В парламенте Азербайджана начинаются обсуждения госбюджета на 2020 г.

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана пройдут обсуждения госбюджета на 2020 год, сообщает во вторник Trend.

На заседании будут обсуждаться сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты, вопросы по прожиточному минимуму, уровню критерия нуждаемости на 2020 г., бюджету Государственного фонда социальной защиты, Фонда страхования от безработицы на 2020 г. и др.

Эти обсуждения будут проходить 12, 13 и 14 ноября.

Отметим, что доходы госбюджета Азербайджана на 2020 г. прогнозируются в объеме 24 млрд 134,5 млн манатов, расходы - 26 млрд 913,7 млн манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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