Сегодня парламент Азербайджана продолжит обсуждение бюджета на 2020 г.

БАКУ/Trend/ - Сегодня Милли Меджлис (парламент) Азербайджана продолжит обсуждение государственного бюджета на 2020 год, сообщает в среду Trend.

В повестке заседания 11 вопросов, включая законопроекты по прожиточному минимуму, уровню критерия нуждаемости на 2020 год, бюджету Государственного фонда социальной защиты, Фонда страхования от безработицы на 2020 год, сметы расходов Милли Меджлиса и Счетной палаты на следующий год и другие законопроекты.

Обсуждения бюджета в парламенте начались вчера и будут продолжены сегодня и завтра.

Во вчерашних обсуждениях министр экономики Микаил Джаббаров, министр финансов Самир Шарифов и другие члены правительства предоставили информацию об экономике страны, доходах и расходах госбюджета на 2020 год, с предложениями по бюджету выступили и депутаты.

Сегодня ожидается принятие госбюджета в первом чтении.

Отметим, что доходы госбюджета Азербайджана на 2020 год прогнозируются в объеме 24 миллиарда 134,5 миллиона манатов, расходы - 26 миллиардов 913,7 миллиона манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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