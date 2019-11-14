Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта (ФОТО) (версия 2)

14 ноября 2019 19:10 (UTC+04:00)

Добавлены подробности.(Первая версия опубликована в 16:58)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с председателем Всемирной конфедерации этноспорта Билалом Эрдоганом, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Председатель Всемирной конфедерации этноспорта Билал Эрдоган передал главе нашего государства приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана. Он выразил удовлетворение участием руководимой им делегации во II Саммите религиозных лидеров мира.

Коснувшись значения II Саммита религиозных лидеров мира, глава нашего государства отметил значение того, что Турция представлена на этом мероприятии в широком составе. Президент Ильхам Алиев с удовлетворением вспомнил недавнюю встречу с Реджепом Тайипом Эрдоганон в рамках проходившего в Баку очередного Саммита Совета сотрудничества тюркоязычных государств.

В ходе беседы была выражена уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и впредь будут успешно развиваться во всех сферах.

Глава государства выразил признательность за приветствия Президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе государства Турции.

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  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта (ФОТО) (версия 2)
  • Президент Ильхам Алиев принял делегацию Всемирной конфедерации этноспорта (ФОТО) (версия 2)
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