Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)

15 ноября 2019 04:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, принимавший участие во II Саммите религиозных лидеров мира в Баку, освятил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в столице Азербайджана.

Как сообщает Trend, на встречу с патриархом Кириллом пришли не только христиане Азербайджана, но и государственные лица, представители дипломатического корпуса, деятели культуры. Среди них – первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман и другие официальные лица.

Архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви Александр Ищеин, обратившись с речью к патриарху Кириллу, отметил, что Патриарх Московский и всея Руси в 2010 году принимал участие в освещении этого храма. Он преподнес в дар патриарху Кириллу священные рипиды, которые принадлежали митрополиту Николаю Ерушевичу.

Патриарх Кирилл отметил, что с особым чувством зашел в обновленный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц. Он выразил удовлетворение высоким уровнем восстановления этой церкви в Баку. «Я видел большую работу, проделанную в этой церкви, и как развивалась церковная деятельность в Азербайджане», - подчеркнул Патриарх Московский и всея Руси.

Вечер продолжился вручением наград со стороны Русской православной церкви. Так, орденом преподобного Сергия Радонежского II степени были награждены первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и глава Русской общины Азербайджана Михаил Забелин. Послу России в Азербайджане Михаилу Бочарникову была вручена Патриаршая грамота. Хормейстер Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии Вагиф Мастанов награжден орденом святого князя Даниила Московского III степени, директор Центра русской культуры Галина Манафова и руководитель хора храма Архангела Михаила Кристина Эфендиева – орденом Преподобной Евфросинии, великой княгини Московской.

Затем патриарх Кирилл подарил икону святого апостола Варфоломея, которого считают святым покровителем Баку, православному кафедральному собору святых Жен-Мироносиц.

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  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посетил православный кафедральный собор святых Жен-Мироносиц в Баку (ФОТО)
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