Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)

15 ноября 2019 11:43 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Продолжаются оперативные учения азербайджанской армии, проходящие с участием различных родов войск, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
Согласно замыслу учений, подразделения ракетных и артиллерийских войск, покинув места постоянной дислокации по тревоге, отработали действия по выполнению марш-броска, выдвижению в районы сосредоточения и другие задачи.

Напомним, что согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, 12 ноября начались оперативные учения в масштабах азербайджанской армии.

Основной целью учений, которые проводятся в три этапа, является совершенствование подготовки штабов и органов управления войск, а также взаимодействия между общевойсковыми подразделениями, ВВС, ВМС, ракетными и артиллерийскими войсками и силами специального назначения в ходе наступательных операций с пресечением провокаций условного противника.

В ходе оперативных учений отрабатываются вопросы устойчивого, непрерывного, оперативного и скрытого управления войсками, совершенствования деятельности полевых пунктов управления штабов, быстрой отправки распоряжений и приказов на тактическом и оперативном уровнях, посредством видеоконференций и оптоволоконной линии связи.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
  • Ракетные и артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют задачи оперативных учений (ФОТО/ВИДЕО)
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