Принята Бакинская декларация II Саммита религиозных лидеров мира (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Принята Бакинская декларация II Саммита религиозных лидеров мира.

Как сообщает в пятницу Trend, в документе подчеркнуто, что Азербайджан придает важное значение развитию международного сотрудничества, формированию отношений между религией и государством, укреплению межцивилизационных и межрелигиозных связей, сохранению различных национально-духовных ценностей и традиций мультикультурализма.

В документе были высоко оценены распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении II Бакинского саммита религиозных лидеров мира и юбилейных мероприятий по случаю 70-летия шейх-уль-ислама Аллахшукюра Пашазаде и 40-летия его деятельности как шейх-уль-ислама, а также участие и глубоко содержательное выступление главы государства на II Бакинском саммите.

Также были отмечены значимость «Бакинского процесса», начатого и реализуемого по инициативе Президента Азербайджана, международных мероприятий, организованных в рамках «Года мультикультурализма» и «Года исламской солидарности», вклад I Бакинского саммита религиозных лидеров мира, Бакинского международного центра межрелигиозного и межцивилизационного сотрудничества в расширение связей между различными культурами и религиями, в том числе в дело создания среды взаимного доверия. Была выражена благодарность Оргкомитету мероприятия за организацию II Бакинского саммита на высоком уровне, а также за условия, созданные для встреч и обмена мнениями между носителями различных культур и религий, государственных, общественных и научных деятелей.

В документе был отмечен вклад Его Святейшества Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в межцивилизационное и межрелигиозное сотрудничество, а также его важная роль в сохранении мира и благополучия в регионе и в мировом масштабе, в том числе в создании среды взаимного доверия.

Было особо отмечено, что во время апостольского визита в Баку второго ноября 2016 года Его Святейшество Папа Римский Франциск дал высокую оценку межцивилизационному и межрелигиозному диалогу в Азербайджане. Также был одобрен Совместный документ «Человеческое братство», подписанный четвертого февраля 2019 года между Папой Римским Франциском и имамом Аль-Азхара шейхом Ахмедом Аль-Тайибом в Абу-Даби.

Были подчеркнуты исключительные заслуги Его Святейшества Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в защите традиционно толерантной среды Кавказского региона, в достижении мира и благополучия в регионе, а также в углублении межрелигиозного взаимопонимания во имя этих целей.

Отмечен вклад религиозных лидеров Кавказа и соседних с ним регионов, стран Центральной Азии в развитие межрелигиозного сотрудничества и защиту духовных ценностей.

Была подчеркнута значимость общей позиции представляющих различные регионы мира глав мусульманских, христианских, еврейских, буддистских, индуистских и других религиозных общин касательно проблем, угрожающих современному миру, в том числе регулярной организации подобных мероприятий для демонстрации всему миру важности межрелигиозной и межцивилизационной солидарности.

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