Ариф Гаджылы испугался журналистов и не пришел в штаб-квартиру партии

БАКУ /Trend/ - Мы пришли, чтобы взять интервью у главы партии "Мусават" Арифа Гаджылы. Он отсутствовал в штаб-квартире, но через своего помощника сообщил, что не желает давать интервью. Однако мы настаиваем. Ведь речь идет о тяжких обвинениях, как написал несколькими часами раньше сам Гаджылы, об обмане, депортации из Германии вместе с семьями людей, продавших все свое имущество, чтобы заплатить крупные суммы за фальшивое "эмигрантство".

Как сообщает в пятницу Trend об этом сказал сотрудник Real Tv Махир Мамедли.

По его словам, глава "Мусават" отписывается в Facebook, вместо того, чтобы придти в штаб партии и ответить на вопросы.

«Знаете почему? Потому что ему сказать нечего. Руководитель партии не приходит в свою штаб-квартиру, испугавшись всего лишь вопросов журналиста. В комментариях под его статусом они угрожают нас линчевать. А Ариф Гаджылы никак не комментирует это.

Он знает, что Rеаl Tv играет роль в начале операции по разоблачению поддельных эмигрантов. Именно мы продемонстрировали поддельные справки, поддельные печати. А что касается интервью с Арифом Гаджылы, то я ведь журналист и беру интервью мне нужно, а не ему.

Мы то уходим. Пусть возвращается к своим делам. Не стоит так бояться вопросов журналистов», - сказал Мамедли.

Отметим, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящих в преступную группировку.

В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде ареста сроком на шесть месяцев.

В связи с этим партия «Мусават» подверглась резкой критике общественности Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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