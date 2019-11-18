Азербайджанские депутаты примут участие в заседании ПАЧЭС в Софии (версия 2)

(Добавлены подробности, первая версия опубликована в 13:18)

БАКУ/Trend/ - В столице Болгарии Софии 19-21 ноября пройдет 54-е пленарное заседание Генеральной ассамблеи Организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС), сообщает в понедельник Trend.

В заседании примут участие глава делегации азербайджанского парламента Эльдар Гулиев, члены делегации Ильхам Алиев, Жаля Алиева, Муса Гулиев, Айдын Мирзазаде, Афлатун Амашев.

Сначала пройдет 61-е заседание Бюро Генассамблеи ПАЧЭС, затем к работе приступит 54-е заседание Постоянного комитета.

На двухдневном заседании 54-го пленарного заседания будет утвержден протокол 53-го пленарного заседания, проведенного в июне этого года в Баку, заслушана информация о деятельности структуры, в том числе, органов, связанных с ПАЧЭС и партнеров по секторальному диалогу, в общей дискуссии рассмотрено нынешнее состояние и перспективы сотрудничества между ЕС и ПАЧЭС.

В центре внимания заседания будут экономические, торговые, технологические, экологические, правовые, политические, культурные, образовательные и социальные вопросы.

ПАЧЭС заслушает доклады по отмене двойного налогообложения в регионе, правовые и политические аспекты развития транспортных маршрутов, роли государств в создании новых рабочих мест и устранении безработицы в регионе, примет различные решения рекомендательного характера.

Азербайджанские парламентарии будут участвовать во всех обсуждениях.

На 54-м заседании ПАЧЭС будут избраны заместители председателя ПАЧЭС, принят бюджет 2020-го финансового года, решены организационные вопросы в связи с весенней сессией структуры.

Визит завершится 22 ноября.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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