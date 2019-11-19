Сегодня парламент Азербайджана обсудит более 20 вопросов

БАКУ /Trend/ - Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на котором будет обсужден 21 вопрос, сообщает во вторник Trend.

На заседании будут обсуждаться дополнения и поправки в Кодекс об административных проступках, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, в законы «Об информации, информатизации и защите информации», «О правах ребенка», «Об образовании», «О рекламе», «О дошкольном образовании» и др.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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