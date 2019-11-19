Депутат: Минимальная зарплата судьи должна составлять 10 тыс. манатов

19 ноября 2019 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Судебная волокита — это затягивание вынесения решения в судебном процессе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Гудрат Гасангулиев на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

По его словам, необходимо добиться полной независимости судей.

«В настоящее время судьи Конституционного, Верховного и Апелляционного судов назначаются Президентом с согласия парламента. Как судебно-правовой совет может освободить от должности судью, который назначен решением Президента? В настоящее время судебно-правовой совет чаще освобождает от должности судей за дисциплинарные нарушения, нежели за преступления. Судьи должны назначаться на срок до 70 лет или же пожизненно», - сказал Гасангулиев.

По его словам, необходимо пересмотреть вопрос экономической независимости судей.

«Если у судьи нет дома, то он должен быть ему предоставлен, как и служебный автомобиль. Минимальная зарплата судьи должна составлять 10 тысяч манатов», - сказал Гудрат Гасангулиев.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов )

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Cиявуш Новрузов: Необходимо разработать новый механизм исполнения судебных решений
Политика 13:56
Депутат: Развитие и безопасность Нахчывана в центре внимания главы государства
Политика 18 ноября 17:52
Гудрат Гасангулиев: Каждый раз прихожу в ужас, когда Али Керимли говорит, что шел воевать
Политика 18 ноября 11:05
Бакинский саммит является серьезной платформой для направления важных посланий миру - депутат
Политика 15 ноября 04:50
Депутаты Милли Меджлиса выступят в качестве наблюдателей парламентских выборов в Беларуси
Политика 14 ноября 18:05
Зияд Самедзаде: Изменения в Налоговый Кодекс нацелены на борьбу с уклонением от уплаты налогов
Экономика 14 ноября 15:49
Лента новостей
Али Керимли ищет "оправдание" своим поражениям (ВИДЕОПРОЕКТ)
Политика 15:43
Российская авиакомпания потеряла миллиард рублей после отмены рейсов в Грузию
Финансы 15:42
Внешнеторговый оборот Грузии вырос
Бизнес 15:30
Казахская компания по транспортировке нефти закупит услуги по обслуживанию азотной станции
Тендеры 15:23
Названы участники второго сезона Азербайджанской телевизионной лиги КВН
Интересное 15:20
Минздрав Туркменистана закупит лекарства
Тендеры 15:19
В Германии сообщили о задержании подозреваемого в подготовке теракта
Европа 15:19
В Грузии откроются более 100 отелей для туристов при поддержке программы Host in Georgia
Бизнес 15:18
Бактрансагентство проводит дезинфекционные работы (ФОТО)
Общество 15:17