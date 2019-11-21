Центр социальных исследований изучил общественное мнение о деятельности Президента Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Центр социальных исследований (ЦСИ) в соответствии со своим уставом регулярно готовит опросы, проводит исследования для изучения общественного мнения по различным темам.

Как сообщает в четверг Trend , Центр, в том числе, изучает общественное восприятие институтов власти, используя широко распространённые в мире традиции и рабочую практику, наработки международных мозговых центров.

В соответствии со своими целями ЦСИ периодически изучает отношение общественности к институтам власти, и одновременно осуществляет ежемесячный мониторинг общественного мнения о деятельности главы государства.

Центр социальных исследований в октябрьском выпуске «Индекса доверия» опубликовал отчет под названием «Деятельность Президента в общественном мнении», в котором освещаются вышеуказанные вопросы.

При подготовке отчёта ареал для опроса определялся по экономическим регионам Азербайджана.

Методология опроса была применена в 14 центрах «ASAN xidmət», расположенных в регионах.

Всего в опросе общественного мнения приняли участие 1316 респондентов. Хотя их выбор был сделан наугад, каждый второй человек, пользующийся сервисными центрами, был привлечен к опросу. Этим методом была обеспечена как репрезентативность, так и охват всех социально-демографических групп населения, а коэффициент ошибок составил три процента.

В проведении опроса применялся метод «лицом к лицу», и результаты были обработаны в программе «SurveyToGo». Отраслевые работы продолжались с 29 октября по 5 ноября этого года. Результаты опросов были проанализированы посредством программы SPSS (Статистический программный пакет для социальных наук).

Анкета состояла из 13 основных, пяти демографических вопросов и проводилась по трем основным направлениям:

Выступления Президента об оккупационной позиции Армении на международной арене и нагорно-карабахской проблеме; кадровые изменения и структурные реформы, осуществленные на основе распоряжений, подписанных в октябре; оценка деятельности Президента по разным направлениям.

По демографическим показателям опроса, 67,6 процента из 1316 респондентов составляют мужчины, 32,4 процента - женщины. Основная возрастная группа составляет 26-35 лет, то есть 34,3 процента. По уровню образования преобладали люди с полным среднем образованием – 45,1 процента.

По результатам ежемесячного мониторинга общественного мнения о деятельности Президента Азербайджанской Республики, проведенного Центром социальных исследований, в октябре 2019 года наблюдалось повышение рейтинга главы государства.

Результаты опроса, проведенного Центром, показывают, что деятельность Президента Ильхама Алиева в международной и внутренней плоскостях считается очень действенной и важной с точки зрения защиты национальных интересов и обеспечения общенационального благосостояния. Октябрьская деятельность Президента еще более укрепила его позитивный имидж в общественном мнении. В целом, 77,5 процента граждан заявили, что вера и доверие к Президенту выросли еще больше, а 18,1 процента респондентов сообщили, что сохранили свою стабильную веру и доверие к главе государства. Заявление Президента о том, что «Карабах - это Азербайджан и восклицательный знак» в ходе его выступления на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» 3 октября усилило среди населения чувство патриотизма и доверия к государству. Это мнение 85,8 процента респондентов. А 76,9 процента считают, что выступление Президента на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай» было влиятельным с точки зрения ослабления международных позиций Армении. В целом, 84,9 процента респондентов высоко оценили значение выступления Президента на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

85 процентов респондентов одобрили выступление Президента на саммите Совета глав государств СНГ, состоявшемся в Ашхабаде 11 октября. Обвинение Президентом Азербайджана Армении с весомыми аргументами в героизации фашизма и бессмысленный ответ противоположной стороны показали, что Президент Ильхам Алиев успешно продолжает дипломатию атаки. Четверо из каждых пяти респондентов опроса заявили, что выступление Президента Ильхама Алиева на саммите в Ашхабаде является весомым шагом на пути разоблачения Армении, поддерживающей идеи фашизма. 80,1 процента считают, что эта речь будет действенной и в деле урегулировании конфликта.

По мнению 80,9 процента респондентов, выступления Президента на VII Саммите Совета по сотрудничеству тюркоязычных государств 15 октября и XVIII Саммите Движения неприсоединения 25-26 октября имеют большое значение с точки зрения укрепления международного имиджа Азербайджана, доведения до международной общественности реалий, связанных с состоянием конфликта и справедливой позицией нашей страны.

Достаточно высоки ожидания респондентов от структурных и кадровых реформ, проведенных Президентом в октябре. Итоги опроса показали, что вера населения в реформы, проведенные главой государства, находится на самом высоком уровне. 87,6 процента респондентов в целом поддерживают и считают значимыми реформы Президента.

Одной из наиболее высоко оцениваемых сфер в деятельности Президента в октябре является армейское строительство. Так, 92,7 процента опрошенных отметили успешную деятельность Президента в формировании армии и в целом Вооруженных сил. Вслед за этим 92,4 процента респондентов считают успешной внешнеполитическую деятельность главы государства.

Опрос, проведенный в октябре, показал, что постепенно повышается общественная поддержка кадровых реформ Президента. Так, если в июне нынешнего года эта поддержка составила 74 процента, то в октябре достигла 86,5 процента. А это свидетельствует о том, что устойчивые кадровые реформы оцениваются гражданами как безальтернативный путь по обеспечению общенационального благосостояния.

На основании ответов респондентов можно сказать, что есть необходимость в дальнейшем улучшении деятельности соответствующих правительственных структур, связанных с ненефтяным сектором. Так, хотя в этой сфере и проводится много работы, все еще есть недочеты и проблемы.

В целом 83,7 процента опрошенных считают, что кадровые и структурные реформы, проводимые Президентом, оправдывают их ожидания. То, что в ходе кадровых изменений отдается преимущество молодым, полностью соответствует ожиданиям народа. 86,9 процента респондентов поддерживают соответствующий подход Президента. А это связано с тем, что в ходе проведения реформ Президент учитывает мнение народа. Выступление 88 процентов респондентов с этой позиции свидетельствует о надежном единстве между лидером и народом.

Исследования показывают, что есть прочная связь между углублением реформ и их приобретением широкого масштаба и повышением общественного одобрения и поддержки. Как видно, население поддерживает реальное воплощение принципа «В центре государственной политики Азербайджана находится человеческий фактор».

Ссылаясь на итоги опроса, можно сказать, что респонденты удовлетворены тем, что Президент выступает с точки зрения их интересов, потребностей и ожиданий. Успехи на международной плоскости, связанные с именем и личными инициативами и примерами Президента, и углубление внутриполитических реформ демонстрируют динамику роста его рейтинга в общественном мнении по восходящей, эта тенденция усиливается на фоне продолжения реформ.

Абсолютное большинство респондентов считает важным события, произошедшие в октябре. Вызвавшие наибольшее одобрение среди них – выступление Президента на Международном дискуссионном клубе «Валдай» и категоричный протест против героизации фашизма Арменией, выраженный в Ашгабаде.

Деятельность главы государства по армейскому строительству, внешней политике и кадровым реформам высоко оценены респондентами. Опрошенные всегда проявляют интерес к вопросам безопасности и Вооруженных сил. Однако степень удовлетворенности населения в отношении деятельности в социально-экономической сфере несколько ниже. По мнению респондентов, главным препятствием в успешном проведении реформ, начатых в октябре, является равнодушное отношение чиновников, органов местной власти и некоторых государственных структур. Другими словами, определенная часть опрошенных пришли к выводу, что для успешного проведения реформ необходимы преобразования в деятельности самих государственных структур. Кадровые и структурные реформы оправдали большинство респондентов, их главные ожидания были связаны с созданием новых перспектив и возможностей для молодого поколения. Ожидания в экономической сфере вновь были несколько ниже. Так, респонденты, ожидавшие увеличения мер прозрачности в экономике, составляют меньшинство. Замена представленного в правительстве пожилого поколения молодыми кадрами также позитивно встречается респондентами.

Согласно итогам опроса находит подтверждение высокая роль общественного мнения в деятельности Президента, и это мнение относится к проводимым кадровым реформам. Население высоко оценивает деятельность Президента на внутренней и международной плоскости, отмечает повышение доверия к нему. Граждане считают октябрь в целом успешным для нашей страны.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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