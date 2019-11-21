Депутат:Свыше 740 тыс. членов ПЕА активно участвуют в общественно-политической жизни страны

21 ноября 2019 20:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня исполняется 27 лет со дня создания правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА), которая была учреждена 21 ноября 1992 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и группой представителей интеллигенции "91 человек", позднее официально зарегистрированной министерством юстиции 26 ноября 1992 года.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Рауф Алиев.

По его словам, ПЕА прошла трудный и славный путь. В настоящее время она является ведущей политической партией страны, которая под руководством Президента Ильхама Алиева играет ключевую роль в общественно-политической жизни Азербайджана.

«В настоящее время свыше 740 тысяч членов ПЕА активно участвуют в общественно-политической жизни страны, во всех сферах экономики, в науке, образовании, медицине, культуре и других сферах. Кандидаты от партии – великий лидер Гейдар Алиев и Ильхам Алиев всегда побеждали на президентских выборах в Азербайджане.

Также ПЕА всегда одерживала победы в парламентских, муниципальных выборах начиная с 1995 года. Очередные муниципальные выборы будут проведены 23 декабря 2019 года. Уверен, что представители партии «Ени Азербайджан» вновь одержат победу. Поздравляю всех членов с днем создания партии «Ени Азербайджан», а также желаю им новых успехов во всех начинаниях», - сказал Рауф Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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