Президент Ильхам Алиев ознакомился с условиями, созданными в новопостроенной части комплекса Сумгайытского бульвара (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг ознакомился с условиями, созданными в в новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана, глава государства на электромобиле проехал по новой части Сумгайытского приморского бульварного комплекса.

Было отмечено, что Сумгайытский бульвар был расширен в северо-западном направлении города на 1 километров в длину и 400 метров в ширину, в целом на площади 40 гектаров. Таким образом, площадь этой зоны отдыха достигла 106 гектаров, а ее протяженность – 5,2 километра. На территории создано широкомасштабное озеленение, установлена современная система освещения. Вдоль парка построена новая дорога протяженностью 1 километр. В новой части комплекса созданы прекрасные условия для отдыха всех возрастных групп.

Одной из составных частей реализуемых сегодня в стране социально-экономических проектов является создание новых уголков отдыха, парков и аллей. В последнее время по поручению Президента Ильхама Алиева во всех городах и районах осуществляются важные проекты, направленные на создание новых и капитальную реконструкцию имеющихся парков, аллей, уголков отдыха. Одним из них является создание Приморского бульвара и городского пляжа в Сумгайыте. Условия в данном комплексе свидетельствуют о том, что Азербайджанское государство предпринимает все необходимые шаги для организации содержательного отдыха граждан, эффективного проведения ими досуга. Комплекс на берегу Каспия также придает еще большую красоту облику Сумгайыта.

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