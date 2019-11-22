Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)

22 ноября 2019 21:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну.

Как сообщает Trend, в сюжете, распространённом на Первом канале России, было подчеркнуто, что программа визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой является насыщенной. Было отмечено, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева передала председателю Правительства России Дмитрию Медведеву приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Первый вице-президент примет участие в Х Российско-азербайджанском межрегиональном форуме и открытии Азербайджанского павильона на Выставке достижений народного хозяйства. Павильон был восстановлен по случаю 80-летия комплекса.

В репортаже, транслируемом по телеканалу «Россия-24», было отмечено, что на встрече Дмитрия Медведева с Мехрибан Алиевой обсуждался вопрос расширения сотрудничества между двумя странами в торговой и других сферах.

В репортаже на канале «Россия-1» также была представлена широкая информация об этой встрече.

Было также доведено также до внимания, что в рамках официального визита Первый вице-президент Азербайджана также ознакомилась с Центром гимнастики в Олимпийском комплексе «Лужники». Было отмечено, что Первый вице-президент Мехрибан Алиева уже 17 лет является Президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

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  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
  • Российские телеканалы распространили репортажи об официальном визите Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в эту страну (ФОТО)
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