Для Али Керимли нет ничего святого, даже тяжелая болезнь Огтая Гюльалыева для него лишь инструмент - эксперт

БАКУ /Trend/ - Уже ни для кого не секрет, что Али Керимли не гнушается никакой мерзости, когда речь идет о его интересах.

Об этом сказал в понедельник Trend главный редактор газеты SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя деятельность председателя ПНФА.

По его словам, для этого типа нет ничего святого.

"Недавно прогнозировалось, что Али Керимли, используя все имеющиеся ресурсы, отстранит Джамиля Гасанлы с позиции председателя так называемого «Национального совета». Что ж прогноз оправдался. Правда, говорят, что Гасанлы якобы по своей инициативе, добровольно передал пост председателя функционеру "Мусават" и члену т.н. «Национального совета» Тофигу Ягублу. Но это далеко не так.

Профессор, который связался с бездарным политиканом, забыл свои научные труды, на самом деле пытается избежать позора последних неудач. Именно поэтому он выдвигает кандидатуру Тофига Ягублу вместо себя. С другой стороны, нельзя исключать и то, что пойти на такой шаг его заставил Али Керимли. Хотя есть и другие моменты», - сказал Гулиев.

По его словам, всем известно, что основным врагом председателя ПНФА в лагере радикалов была партия "Мусават". В частности, «фронтовики» прославились, как «любезные враги» руководства противной политической организации.

"С этой точки зрения, возможность председательства Тофига Ягублу в т.н. «Национальном совете» играет на руку Али Керимли. Во-первых, Керимли думает, что сможет влиять на "Мусават" посредством Тофига Ягублу. Во-вторых, несмотря на то, что Ягублу является функционером "Мусават", его чаще можно увидеть с ПНФА и т.н. «Национальноым советом». В-третьих, после изобличения Арифа Гаджылы в связи с делом об «эмигрантском бизнесе» звучат требования его отставки и среди этих людей есть приближенные к Али Керимли члены ПНФА. Итак, если Тофиг Ягублу будет избран председателем т.н. «Национального совета», то значит Али Керимли, для повышения влияния на партию "Мусават", то есть в угоду своим интересам дал Тофигу Ягублу определенные обещания – сместив Арифа Гаджылы с поста главы назначить туда самого Ягублу. Неспроста, после известных событий Тофиг Ягублу начал обвинять Арифа Гаджылы. То есть для реализации своих целей Али Керимли использует Ягублу в качестве оружия. Остается фактор Исы Гамабара. Следует полагать, что у Керимли есть планы и по этому поводу», - подчеркнул Бахруз Гулиев.

По его словам, еще одним важным фактором является Огтай Гюльалыев и Али Керимли вполне устраивает тяжелое состояние в котором находится правозащитник.

«Потому, что Тофиг Ягублу может заменить Огтая Гюльалыева и в этом вопросе. Председатель ПНФА намеревается «одним выстрелом убить двух зайцев». Он проворачивает свои делишки даже за спиной тяжело больного Гюльалыева. Хотя жизнь показывает, что выстрел может обернуться рикошетом. С этой точки зрения, председатель ПНФА может в мгновенно погубить самого себя», - отметил Гулиев.

В конце политолог напомнил, что Али Керимли вообще пришел в «политику» на волне предательства и вероломства.

"Никто не забыл, какую грязную кампанию он вел против покойного Абульфаза Эльчибея, какими гнусным путем он захватил пост председателя ПНФА. Поэтому, рассматривая сегодня его деятельность, можно его охарактеризовать человека, который в целом разрушил оппозицию и пытается выдать себя за «лидера главной оппозиции». Он уже долгие годы вынашивает этот замысел и все безуспешно. Есть известная поговорка – не рой другому яму, сам в нее угодишь. Али Керимли, посвятивший свою жизнь предательству народу, интересам государства, даже лагерю, в котором он представлен, но в конце концов рухнет в яму, которую сам же и вырыл. Такой конец вполне соответствует его крайне реакционной сущности», - подытожил Бахруз Гулиев.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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