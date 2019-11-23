Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Советник Президента ОАЭ по судебным и религиозным вопросам, член Центра исламских исследований Аль-Азхар Аль-Шариф Али Абдуррахман Аль-Хашим направил Президенту Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Мир Вам, Милость Аллаха и Его благословение.

Уважаемый Президент.

Я и сопровождающая меня делегация рады участию во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира. Позвольте выразить Вашему превосходительству свою признательность, симпатию и почтение за то, что Вы покровительствовали этому прекрасному Саммиту, участвовали и выступили на церемонии открытия.

Этот саммит входит в число важнейших мероприятий, проводимых в Азербайджане. Вы достойны благодарности и признательности за заботу и внимание, проявляемые о религиозных деятелях, большую радость, подаренную Его преосвященству шейх уль-исламу Аллахшукюру Пашазаде.

Прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении", - говорится в письме советника Президента Объединенных Арабских Эмиратов по судебным и религиозным вопросам, члена Центра исламских исследований Аль-Азхар Аль-Шариф Аль-Сейида Али бин Аль-Сейид Абдуррахман Аль Хашима

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