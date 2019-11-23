Первый вице-спикер парламента Египта поблагодарил Президента Ильхама Алиева (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Первый вице-спикер парламента Египта, руководитель Общества шарифов Сеид Аль-Шариф направил Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву благодарственное письмо.

Об этом сообщает в субботу Trend.

"Мир Вам, Милость Аллаха и Его Благословение.

Уважаемый господин Президент.

От себя лично и от имени делегации Египта, участвовавшей во II Бакинском саммите религиозных лидеров мира 14-15 ноября нынешнего года, выражаю Вашему превосходительству глубокую признательность и благодарность за гостеприимство и теплую встречу в Вашей братской и родной стране, представляющей две древние культуры - восточную и западную, и являющейся образцом сосуществования в условиях толерантности и мира.

Пользуясь случаем, желаю Вашему превосходительству здоровья, а родному Азербайджана – постоянного прогресса и благополучия", - говорится в письме первого вице-спикера Собрания депутатов Арабской Республики Египет, руководителя Общества шарифов Аль-Сайида Аль-Шарифа.

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