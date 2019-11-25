Али Керимли — наглядный пример предательства, враждебности к народу — депутат

БАКУ /Trend/ - Народ знает, что Али Керимли на протяжении всей своей жизни совершал предательства и измены. Он всегда предавал своих коллег, народ, своего политического лидера Абульфаза Эльчибея.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Ильхам Мамедов. Он сообщил, что события в лагере оппозиции создали благодатную почву Али Керимли для выполнения своей предательской миссии.

«Таким образом, скандал вокруг «Мусават» из-за эмигрантского бизнеса и тяжелое состояние Огтая Гюльалыева крайне воодушевило Керимли. Он, продолжает выполнять свою вероломную миссию, пытаясь захватить освободившиеся позиции. Итак, выдвинув Тофига Ягублу на передний план Али Керимли пытается захватить позицию «правозащитника» Гюльалыева, а затем и руководство партией. Керимли «охотиться» за позициями такого рода. Устранив Арифа Гаджылы и Ису Гамбара, он стремится расширить свой контроль в лагере оппозиции.

То есть Али Керимли манипулирует за спинами людей, которых называет коллегами, и даже тяжелое состояние Огтая Гюльалыева его не останавливает. Очевидно, для Али Керимли нет ничего святого, единственная его цель – осуществление своих вероломных планов», - сказал Ильхам Мамедов.

Он подчеркнул, что стремление такого человека прийти к власти сулит народу катастрофу.

«На самом деле нет ничего удивительного в таких поступках Али Керимли. Он выступает в своем амплуа. Он наглядный пример предательства, враждебности к народу. Он пытается распространить свое предательство как вирус. Истинный облик Керимли давно раскрыт - он искусный игрок, действующий деструктивно при первом же удобном случае», - добавил Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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