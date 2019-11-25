Партии-партнеры в Европе узнают, что "Мусават" - торговец эмигрантами — Яфез Акрамоглу

25 ноября 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Партия "Мусават" является членом Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ). Одной из моральных ценностей альянса является либеральное отношение к гомосексуализму, защита прав таких людей. Между тем, глава пресс-службы "Мусават" Мустафа Гаджибейли и его брат – руководитель партии Ахрар Вагиф Гаджибейли взахлеб оскорбляют журналиста Исмаила Джалилова за его ориентацию. А все потому, что Исмаил критикует их торговлю эмигрантами и с позиции гражданина требует от "Мусавата" разъяснений.

Как предает в понедельник Trend, об этом сказал член "Мусавата" живущий в Европе журналист Яфез Акрамоглу.

По его словам, АЛДЕ будет проинформирован об этом.

«Там думают, что глава "Мусават" Ариф Гаджылы и его окружение - люди с нормальными, либеральными взглядами. Но именно из-за таких поступков партии-партнеры в Европе узнают, что они торгуют эмигрантами», - сказал Акрамоглу.

Напомним, что правоохранительные органы Германии задержали бывших членов одной из оппозиционных партий Азербайджана. Задержаны семь человек, входящие в преступную группировку. В отношении задержанных членов преступной банды местные федеральные суды избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на шесть месяцев.

Это экс-начальник исправительного учреждения Пенитенциарной системы Азербайджана Эльчин Акперов, председатель Европейского центра координации (ЕЦК) партии "Мусават", бывший глава ИВ Кельбаджарского района Ильхам Гасан, член партии "Мусават", зампред ЕКС Мехти Халилбейли, активист партии "Мусават" Абдин Джавадов, брат экс-депутата Сабира Рустамханлы, руководитель центра интеграции "Leqat", бывший начальник полиции Аловсат Алиев, водитель Мехти Халилбейли Рашад Мамедов, член партии "Мусават" Эльшан Абдуллаев.

Было установлено, что арестованные замешанные в «эмигрантском бизнесе» в Германии, подозреваются в переправке в эту страну как минимум 20 человек и получении за эти услуги от трех до 10 тысяч евро.

(Автор: Алпэр М. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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