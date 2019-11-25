Авторитетное издание "Российская газета" опубликовало интервью с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева 21-24 ноября совершила официальный визит в Россию. Она встретилась с президентом Владимиром Путиным, который наградил ее орденом Дружбы за заслуги в развитии и укреплении отношений двух стран. Кроме того, у Мехрибан Алиевой состоялись встречи с главой российского правительства Дмитрием Медведевым и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. В ходе своей поездки Мехрибан Алиева приняла участие в Х Азербайджано-Российском межрегиональном форуме, а также открытии отреставрированного павильона "Азербайджан".

Об итогах своего визита Первый вице-президент рассказала в интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману для ТАСС, "Российской газеты" и телеканала "Россия-24".

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С полным текстом интервью Первого вице-президента Мехрибан Алиевой можно ознакомиться по данной ссылке.

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