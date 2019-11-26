Узбекистан приглашает Азербайджан наблюдать за парламентскими выборами в стране

26 ноября 2019 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Посольство Узбекистана в Азербайджане направило запрос Председателю Центральной избирательной комиссии Азербайджана (ЦИК) Мазахиру Панахову с предложением об участии Азербайджана, в качестве зарубежного наблюдателя, на выборах в нижнюю палату парламента Узбекистана.

Как сообщает во вторник Trend , об этом сказал посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев в ходе брифинга, посвящённого предстоящим парламентским выборам в стране.

Посол добавил, что также ожидается участие пяти депутатов Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана в качестве наблюдателей за выборами.

Отметим, что в Узбекистане 22 декабря состоятся выборы в нижнюю палату парламента, которая состоит из 150 мест.

Из 750 зарегистрированных кандидатов 310 или 41,3 процента женщины. Это почти на 10 процентов больше чем на выборах 2014 года.

В отличие от предыдущих периодов, нынешние выборы проходят в качественно новых политических, правовых и социально-экономических условиях, возникших в результате принятия и реализации целевых задач "Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Узбекистана в 2017-2021 годах".

Сегодня в Узбекистане зарегистрировано около 20 миллионов избирателей. Два миллиона избирателей будут голосовать впервые и для этого по всей стране будут работать до 10 тысяч избирательных участков. Партия, получившая наибольшее количество голосов на выборах, получит право назначить премьер-министра и представить его кандидатуру президенту для одобрения.

Также будут созданы 53 избирательных участка при дипломатических представительствах Узбекистана в иностранных государствах.

Помимо 100 тысяч наблюдателей от пяти политических партий Узбекистана, ожидается участие свыше 650 зарубежных и международных наблюдателей.

(Автор: Фахри Вакилов. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @vakilovfaxri

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