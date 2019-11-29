В Москве состоялось восьмое заседание совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии

29 ноября 2019 15:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - 27-29 ноября в Москве состоялось восьмое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии, сообщает Trend в пятницу.

Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии
на 2020 год и подписан протокол заседания.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Комиссии планируется провести
на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.

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