БАКУ/Trend/ - 27-29 ноября в Москве состоялось восьмое заседание Совместной азербайджано-российской демаркационной комиссии, сообщает Trend в пятницу.

Во время встречи были обсуждены вопросы, связанные с продолжением процесса демаркации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Российской Федерацией, утвержден план работы Комиссии

на 2020 год и подписан протокол заседания.

Встреча прошла в духе добрососедства и конструктивного диалога.

Следующее заседание Комиссии планируется провести

на территории Азербайджанской Республики. Сроки проведения заседания будут согласованы по дипломатическим каналам.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.