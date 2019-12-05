Требования по обеспечению единого правового подхода в судебной системе повысят качество правосудия

БАКУ/Trend/ - В июле этого года принят пакет законодательных актов по выполнению указа Президента Азербайджана об углублении реформ в судебно-правовой системе.

Об этом сказал председатель правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана Кямран Иманов, выступая на семинаре «Обеспечение защиты прав интеллектуальной собственности: национальный и международный опыт специализированных судов», организованном Агентством интеллектуальной собственности Азербайджана совместно со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), сообщает в четверг Trend.

Иманов отметил, что этим охватываются институциональные компоненты реформ, изменения вступят в силу с первого января 2020 года.

«Согласно реформам, заложена правовая основа создания административных и коммерческих судов. Требования по обеспечению единого правового подхода в судебной системе, в первую очередь повысят качество правосудия», - сказал председатель правления Агентства.

Иманов отметил, что создается новый правовой институт - институт частной судебной экспертизы.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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