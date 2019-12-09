Социально-экономическая политика в Азербайджане не имеет альтернативы — Эльшад Мамедов (ВИДЕО)

9 декабря 2019 17:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Социально-экономическая политика, проводимая в Азербайджане, не имеет альтернативы.

Об этом в понедельник в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah" сказал Trend, профессор Азербайджанского государственного экономического университета Эльшад Мамедов.

Он подчеркнул, что социальный фактор является главенствующим в экономических реформах, которые проводятся с начала года.

«Если учитывать, что социальный фактор является главенствующим в экономических реформах, которые проводятся Президентом Ильхамом Алиевым и Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой с начала года, и идет серьезный процесс становления государства социально ориентированным, то к этим процессам существует систематический подход.

Этот подход, в свою очередь, дает основания говорить, что политика, осуществляемая Президентом и Первым вице-президентом страны, не имеет альтернативы как с точки зрения внутренней, так и внешней экономической политики. Мы уже наблюдаем успешные результаты этой политики. Позитивная динамика в экономических показателях позволяет говорить, что в этой сфере имеется большой потенциал», - сказал Мамедов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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