Президент Турции будет наблюдать за матчами финала ЕВРО-2020 в Баку

16 декабря 2019 10:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым будет наблюдать за футбольными матчами в группе А финального этапа ЕВРО-2020, которые пройдут в Баку.

Об этом президент Турции сказал в интервью ряду теле- и радиоканалов, сообщает в понедельник Trend.

«Мы беседовали с моим братом Ильхамом Алиевым об этих матчах. Он пригласил меня посмотреть их в Баку. Уверен, что удача не обойдет Турцию стороной», - сказал он.

Отметим, что матчи финала ЕВРО-2020 стартуют 12 июня следующего года.

Сборная Турции 17 и 21 июня проведет в Баку два матча – со сборными Швейцарии и Уэльса.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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