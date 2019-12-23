В Азербайджане учреждается Национальный центр гематологии и трансфузиологии

23 декабря 2019 18:20 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ об учреждении Национального центра гематологии и трансфузиологии.

Согласно указу, в связи с реорганизацией в форме слияния публичного юридического лица - Центра талассемии при министерстве здравоохранения и Научно-исследовательского института гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова, при публичном юридическом лице "Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB) учреждается Национальный центр гематологии и трансфузиологии со статусом публичного юридического лица.

Определено, что руководство и контроль над деятельностью Центра будет осуществляться Наблюдательным советом, состоящим из трех членов.

Оперативное руководство Центром будет осуществляться исполнительным директором.

Осуществление нижеследующих полномочий учредителя поручается:

Президенту Азербайджана:

- Реорганизация и упразднение центра;

- Создание органов управления Центром.

Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию:

- Назначение и освобождение от должности председателя и других членов Наблюдательного совета.

Объединению TƏBİB:

- Решать другие вопросы, отнесенные к полномочиям учредителя публичного юридического лица в соответствии со статьей 8.2 закона Азербайджана "О публичных юридических лицах", кроме указанных выше.

Кабинету министров поручено решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

TƏBİB поручается:

- по истечению одного месяца утвердить устав, структуру, численность сотрудников и их заработную плату (в том числе надбавки к зарплате, премии и другие выплаты);

- по истечению трех дней с даты утверждения устава Центра обратиться в министерство экономики Азербайджана в порядке, установленном законом "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц";

- решить другие вопросы, вытекающие из настоящего указа.

До регистрации Центра публичное юридическое лицо Центр талассемии при министерстве здравоохранения и Научно-исследовательский институт гематологии и трансфузиологии имени Эйвазова продолжат свою деятельность.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Утвержден Протокол о внесении изменений в Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном
Политика 19:02
Малообеспеченным семьям в Азербайджане будет оказана единовременная помощь
Политика 17:49
Президент Ильхам Алиев утвердил Меморандум о взаимопонимании по упрощенному таможенному коридору между Азербайджаном и Турцией
Политика 17:36
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным журналистам по итогам года (ФОТО)
Политика 17:19
Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 15:48
В адрес Президента Ильхама Алиева поступают поздравления по случаю дня рождения
Политика 11:22
Лента новостей
Немного бакинского солнца в холодной воде Каспия - душевный перформанс … (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19:28
Утвержден Протокол о внесении изменений в Соглашение по взаимным безвизовым визитам граждан между Азербайджаном и Казахстаном
Политика 19:02
Мевлют Чавушоглу: Мы еще больше укрепим всестороннее сотрудничество в братским Азербайджаном
Политика 18:40
Какие меры необходимо принять Казахстану для развития ирригационной инфраструктуры? (Эксклюзив)
Бизнес 18:33
Фикрет Садыхов: Муниципальные выборы в Азербайджане соответствуют избирательному кодексу
Политика 18:32
В Азербайджане выросла урожайность хлопка
Бизнес 18:16
Самая высокая и самая низкая активность избирателей на муниципальных выборах в Азербайджане на 17:00
Политика 18:16
Госсекретарь США посетит Узбекистан
Бизнес 18:09
Компания SOCAR открыла в Грузии новый многофункциональный комплекс
Энергетика 18:07