Президент Ильхам Алиев: Азербайджан обновляется, проявляется новый облик власти – соответствующий современному периоду, ожиданиям нашего общества и нашей стратегии развития

БАКУ /Trend/ - Азербайджан обновляется, проявляется новый облик Азербайджана, новый облик власти – соответствующий современному периоду, ожиданиям нашего общества и нашей стратегии развития.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в обширном интервью местным журналистам, посвященном итогам года.

"Кадровые и структурные реформы на самом деле дополняют друг друга. Это - проявление общей политики реформ. Реформы были проведены в разные периоды, разными темпами и с разной эффективностью. После прошлогодних президентских выборов в моем выступлении на инаугурации был объявлен новый этап реформ, и мы начали последовательно реализовывать эти реформы, в том числе был решен вопрос, связанный с кадровыми реформами. В новом правительстве была представлена молодежь с современным мировоззрением и одновременно опытные кадры, и мы уже начали видеть хорошие результаты реформ в руководимых ими сферах. Рост социально-экономических показателей этого года демонстрирует, что данные Президентом поручения выполняются", - сказал глава государства.

По его словам, поэтому и в этом году эти реформы были продолжены.

"Что касается структурных реформ, то, конечно же, в Администрации Президента были проведены очень серьезные структурные и кадровые реформы, Кабинет Министров был переформирован. На должности были назначены новые лица, в то же время были осуществлены структурные изменения. В местных исполнительных органах проводятся и будут проводиться кадровые изменения. Этот процесс будет продолжен. Это неизбежно, потому что для обеспечения устойчивого развития нашей страны структура должна быть гибкой и не тяжеловесной, в то же время кадры должны отвечать современным вызовам. В XXI веке невозможно добиться успеха со старым багажом. Главная задача реформ заключается в том, чтобы существующая в стране атмосфера была здоровой, не допускалось негативных явлений. Новые кадры приносят новый подход, новый образ мышления, и я высоко ценю их деятельность. В то же время мы с большим уважением отправляем на пенсию кадры, вышедшие на пенсию, но в свое время имевшие заслуги. Это тоже соответствует нашим национальным традициям. Кроме того, считаю, что каждый человек должен получать оценку за свою работу, в том числе со стороны руководства. Поэтому считаю, что этот процесс в нашей стране идет очень гладко", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что наша политика носит концептуальный характер и проводится последовательно.

"Если вы взглянете на историю последних 16 лет, то можете увидеть, что ни один шаг не был случайным. За каждым шагом стоят очень большой анализ и большие цели. Таким образом, кадровые реформы проводятся своевременно. Может, пять лет назад было бы неправильно проводить такие кадровые реформы, но через два года было бы уже поздно. Поэтому считаю, что кадровые реформы, структурные преобразования проводятся своевременно. В целом, меняется стиль подхода к работе. Азербайджан обновляется, проявляется новый облик Азербайджана, новый облик власти – соответствующий современному периоду, ожиданиям нашего общества и нашей стратегии развития. Все связано с этим. В первую очередь, наши национальные интересы, государственность, комфортная жизнь граждан, социальное благосостояние, и кадры должны служить этим целям. Те кадры, которые не осознают этой ответственности, они, конечно, в лучшем случае будут отстранены от должности. Или же в отношении них предпринимаются и будут предприниматься более серьезные меры", - сказал глава государства.

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