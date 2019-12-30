Утверждены правила размещения изображения Государственного герба Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждено Правило использования изображения Государственного герба Азербайджана на фасадах зданий государственных органов и пограничных знаках, сообщает в понедельник Trend.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Али Асадовым, при размещении изображения Государственного герба на зданиях, определенных законом «О правилах использования Государственного герба Азербайджана» от 19 февраля 2019 года, архитектурные особенности одноэтажных и многоэтажных зданий должны учитываться в нижеследующем порядке:

- на одноэтажном здании изображение Государственного герба (диаметром 0,5 метра) размещается со стороны главного входа здания на уровне козырька или на фронтоне;

- на двух-, трех-, четырех-, пятиэтажных зданиях высотой до 20 метров изображение Государственного герба размещается на уровне козырька последнего этажа или на фронтоне (диаметром от 1 до 1,5 метра) здания или на козырьке или входном портале здания (диаметром 0,5 метра);

- на шести-, семи-, восьми-, девятиэтажных зданиях высотой до 30 метров изображение Государственного герба размещается на уровне козырька последнего этажа или на фронтоне здания (диаметром от 1,5 до 2 метров) или на козырьке или входном портале здания (диаметром 0,5 метра);

- на многоэтажных зданиях высотой более 30 метров изображение Государственного герба размещается на уровне козырька последнего этажа (диаметром 3 и более метра) или на козырьке или входном портале здания (диаметром 0,5 метра).

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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