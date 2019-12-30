Первый вице-президент Мехрибан Алиева приняла участие в традиционном праздничном веселье, организованном для детей Фондом Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 30 декабря Фонд Гейдара Алиева накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организовал во дворце «Бута» веселье для детей.

Как сообщает Trend, на традиционное веселье были приглашены нуждающиеся в особой заботе дети, воспитывающиеся в различных детских домах и школах-интернатах.

В праздничном веселье приняли участие Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, вице-президент Фонда Лейла Алиева и Арзу Алиева.

Как всегда, дети и на этот раз приехали во дворец «Бута», где проводилось веселье, на специально выделенных автобусах. Это украшенное с особым вкусом пространство, переданное в распоряжение детей, было оформлено в дизайнерском стиле, напоминающем сказочный мир и создающем праздничное настроение.

По инициативе Первого вице-президента Мехрибан Алиевой ежегодно накануне Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года проводятся веселья для нуждающихся в особой заботе детей, воспитывающихся в различных детских домах и школах-интернатах. Нынешний год не стал исключением.

Праздничное веселье началось с показа фильма, рассказывающего о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, его встречах с ними в различные годы во время празднования Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем была представлена «Зимняя сказка». Театрализованное действо в постановке российского режиссера Алексея Смирнова было с интересом встречено участниками праздничного мероприятия. «Зимняя сказка», порадовавшая детей ярким сценическим оформлением, построена на истории встречи Нового года в различных странах. Эта программа, установленные во дворце «Бута» декорации, создающие поистине праздничное настроение, были встречены детьми с большой радостью. Радость детей, которые танцевали и пели, демонстрировали свои способности в нарядно украшенном дворце, была безграничной. Ведь именно им были адресованы интересные выступления известных мастеров искусств, героев любимых сказок и мультфильмов на веселье, организованном для них Фондом Гейдара Алиева.

Радость и улыбки на лицах детей были самой высокой оценкой деятельности Фонда Гейдара Алиева, подарившего им этот праздник. Как всегда малыши собрались вокруг их самого большого покровителя Мехрибан Алиевой.

Первый вице-президент Азербайджана разделила радость детей, тепло побеседовала с ними.

Каждый ребенок, участвовавший в веселье, почувствовал внимание и заботу Мехрибан Алиевой.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева подошла к каждому из столов, накрытых для детей во дворце, поинтересовалась настроением малышей, выслушала их пожелания, сфотографировалась с ними.

Сказочное представление и музыкально-развлекательная программа были подготовлены с участием различных детских коллективов, воспитанников детских домов и мастеров искусств Азербайджана.

Любимые сказочные персонажи малышей создали у участников веселья прекрасные чувства. Сценки, веселые, ритмичные песни и танцы еще более разнообразили праздничное мероприятие.

Во дворце, напоминающем зимнюю сказку, дети накануне праздника находились в окружении любимых героев, веселились вместе с ними.

Возглавляемый Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уделяет особое внимание решению проблем детей, лишенных родительской опеки. Многосторонняя деятельность Фонда Гейдара Алиева, ставшего адресом доброты, милосердия и благотворительности в обществе, реализовавшего за короткий срок ряд стратегических с точки зрения общенациональных интересов проектов, опирается именно на эти благородные ценности.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева выступила на праздничном веселье.

Выступление Первого вице-президента Мехрибан Алиевой:

- Уважаемые родители, уважаемые учителя, дорогие дети.

Сердечно поздравляю всех вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. С начала деятельности Фонда Гейдара Алиева, то есть, уже 15 лет мы вместе встречаем Новый год. В течение года мы встречаемся с вами также на различных мероприятиях, в различных местах. Но Новый год – это особый праздник. Один из самых любимых праздников и детей, и взрослых. Сегодня прекрасная возможность для того, чтобы выразить насколько мы родные и дорогие друг другу, как одна семья.

Завершается 2019 год. Надеюсь, что этот год был успешным для каждого из вас. В жизни нашей страны также произошел ряд важных, запомнившихся событий. В Азербайджане господствовали стабильность, спокойствие. В Азербайджане продолжается развитие. Продолжаются реформы, начатые господином Президентом Ильхамом Алиевым в 2018 году. В отчете Всемирного банка на 2020 год Азербайджан входит в число 20 самых реформаторских стран мира. В отчете Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает пятое место по уровню стремления руководства к реформам. В нынешнем году в рейтинге 80 самых сильных стран мира наша страна находится на 45-м месте.

В этом году в нашей стране состоялся ряд важных международных мероприятий, в том числе VII Глобальный бакинский форум, V Всемирный форум по межкультурному диалогу, XVIII Саммит глав государств и правительств стран-членов Движения неприсоединения, II Саммит религиозных лидеров мира. Ряд важных событий произошел и в других сферах. Самым запомнившимся событием в области культуры, наверное, является внесение Дворца шекинских ханов и исторического центра города Шеки в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, включение города Баку в Сеть творческих городов ЮНЕСКО. Большие успехи достигнуты в других сферах – в области спорта. В 2019 году в нашей стране был проведен ряд международных соревнований. Хочу особо отметить победу одного юноши. В октябре нынешнего года наш молодой шахматист Айдын Сулейманлы одержал победу на чемпионате мира среди юношей и девушек в возрасте 14, 16 и 18 лет. Конечно, это переполняет сердце каждого из нас чувством большой радости и гордости.

Словом, во многих областях, можно сказать, во всех сферах жизни наша страна добивается новых успехов, новых побед. Дорогие дети, вся проводимая сегодня работа, все предпринимаемые шаги - ради вашего счастливого будущего, счастливого завтрашнего дня.

Новый год – это одновременно новые пожелания, новые цели, новые возможности. Я желаю, чтобы все ваши сокровенные мечты сбылись. Уверена, что нашу страну ждут новые победы и новые достижения. В этот праздничный день выражаю всем нашим учителям признательность за незаменимый труд, внимание к молодому поколению, к нашим детям. Я глубоко признательна нашим уважаемым деятелям искусств, которые уже 15 лет вместе с коллективом Фонда Гейдара Алиева помогают создавать праздничное настроение, участвуют здесь, радуют детей.

Дорогие друзья, еще раз сердечно поздравляю вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и новогодним праздником, желаю вам здоровья, успехов. Желаю нашей стране мира и спокойствия. Да хранит Всевышний Азербайджан и азербайджанский народ вечно. Поздравляю.

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Таким образом, праздничное торжество, являющееся частью многогранной деятельности Фондом Гейдара Алиева, порадовало сотни детей.

По окончании программы, продолжавшейся больше часа, Фонд Гейдара Алиева вручил детям праздничные подарки. Праздничное торжество, подаренное Фондом малышам, оставило неизгладимый след в их памяти.

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