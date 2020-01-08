МИД Азербайджана: Армения ответственна за убийство азербайджанского пограничника

БАКУ /Trend/ - МИД Азербайджана распространил обращение в связи с гибелью военнослужащего-пограничника Фарзалы Фарзалиева седьмого января этого года в результате снайперского обстрела, открытого вооружёнными силами Армении в направлении села Гушчу Айрым Газахского района Азербайджана, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу министерства.

В обращении говорится: «Хотели бы подчеркнуть, что кровавый инцидент произошёл на азербайджано-армянской государственной границе. Последовательное нарушение вооружёнными силами Армении режима прекращения огня на государственной границе, а также вдоль линии соприкосновения войск двух стран, прицельный огонь по азербайджанским военным и гражданским лицам и лишь на словах проявляемое официальным Ереваном уважение к ценностям международного права в очередной раз наглядно демонстрируют лживость его призывов к разрешению конфликта мирным путём и стремление Армении скрыть свою оккупационную агрессивную политику. Данной преднамеренной атакой Армения вновь наглядно подтверждает, что именно она является стороной-агрессором, и её попытки прикрыться созданным ею же на оккупированных территориях Азербайджана бутафорским режимом абсолютно несостоятельны. Убийство солдата Государственной пограничной службы, охраняющего международно признанные границы Азербайджана, является преступлением, и ответственность за это кровавое деяние лежит на армянской стороне. Армения, которая оккупирует территории Азербайджана, проведя в этих районах этнические чистки, нарушает основополагающие принципы международного права и регулярно осуществляет атаки на азербайджанских военных и гражданских лиц путём нарушения режима прекращения огня, должна осознать ответственность за все совершённые ею преступления и то, что её действия не останутся без ответа».

Отметим, что 7 января 2020 года примерно в 14:56 в результате вражеского выстрела из снайперской винтовки в направлении села Гушчу Айрым Газахского района погиб солдат-пограничник Фарзалиев Фарзали Алимовсум оглу.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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