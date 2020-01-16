Анастасия Лаврина: 2019 год был для Азербайджана весьма успешным

БАКУ/Trend/ - Каждый год приносит Азербайджану новые возможности и новые достижения.

Об этом сказала Trend политический обозреватель, телеведущая авторской программы, заместитель председателя Русской Общины Азербайджана Анастасия Лаврина.

Эксперт отметила, что в 2019 Азербайджан успешно организовал и провел ряд крупнейших международных мероприятий, больших форумов, и тем самым сильно укрепил свои международные позиции:

«Мы зарекомендовали себя как сильная страна и надёжный партнёр в мировом масштабе. Укрепление экономической стабильности за счет развития ненефтяного сектора, а также сбалансированное развитие регионов, что всегда было в приоритетах главы государства, позволило сформировать благоприятную среду для привлечения иностранных инвестиций и увеличения благосостояния населения».

Далее политолог высказала мнение о внешней политике Азербайджана. По ее словам, у нашей страны укрепились связи с соседними странами и не только:

«Мы строим сотрудничество на взаимовыгодной основе и поэтому многие страны заинтересованы в развитии отношений с нами и реализации новых совместных проектов. В данный момент на повестке дня стоит обсуждение заключения нового соглашения с Европейским Союзом, завершается строительство Южного Газового Коридора, успешно реализуется проект «Север-Юг», укрепляется сотрудничество прикаспийских стран и двустороннее партнёрство как с Россией так и с Турцией».

Эксперт считает, что Азербайджан многократно укрепил свою стабильность:

«С учетом всех процессов которые сейчас происходят в мире, в регионе, ситуацию на Ближнем Востоке, наша страна не раз становилась площадкой для обсуждения глобальных процессов. Укрепление стабильности и развитие экономики является для нас приоритетной задачей.

Азербайджан открыто демонстрирует свою волю к проведению независимой, суверенной политики с учетом национальных интересов. Мы смогли отстоять право ставить на первое место свои национальные интересы, которые никоим образом не противоречат ведению независимой политики других стран и соответствует всем международным принципам и стандартам», - резюмировала Лаврина.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Юсиф Агаев.)

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