Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)

24 января 2020 10:45 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Азербайджан истинно дружественная Израилю страна.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал посол Израиля в Азербайджане Джордж Дик в ходе пресс-конференции.

По его словам, теплые, дружеские отношения между двумя странами приветствуются в Израиле.

"Второго марта этого года состоятся парламентские выборы в Израиле и я уверен, что вне зависимости от результатов, наши двусторонние отношения будут и дальше процветать, потому как они носят стратегический характер. 25 декабря 2019 года я представил свои верительные грамоты Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Этот день был для меня особенным по нескольким причинам. В тот день я начал выполнение своих обязательств как посол в дружеской Израилю стране. В тот день исполнилось ровно 28 лет со дня установления дипломатических отношений между двумя странами. Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности. В основе этого государства стоит толерантность и взаимное уважение. В нестабильном регионе Азербайджан и Израиль являются оплотом мира, стабильности и безопасности», - сказал он.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
  • Посол Израиля: Азербайджан - это страна, где представители разных национальностей и религий живут в мире и безопасности (ФОТО)
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