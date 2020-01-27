БАКУ/Trend/ - Некоторые политические партии Азербайджана не выполнили обращение ЦИК, связанное с парламентскими выборами.

Об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает в понедельник Trend.

В соответствии с требованиями законодательства, если самовыдвиженцы исключаются из рядов партии и лишаются её членства, то партия должна проинформировать об этом ЦИК.

На прошлом заседании глава ЦИК, обратившись к политическим партиям, попросил их до следующего заседания проинформировать комиссию в связи с этим, но обращение не было выполнено.

Глава ЦИК призвал партии быть внимательными.

Напомним, что девятого февраля в Азербайджане будут проведены внеочередные парламентские выборы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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