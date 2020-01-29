В Женеве началась встреча глав МИД Азербайджана и Армении

29 января 2020 14:30 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Женеве началась встреча главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова и министра иностранных дел Армении Зограба Мацаканяна.

Об этом пресс-секретарь МИД Лейла Абдуллаева написала на своей странице в Twitter, сообщает в среду Trend.

На встрече принимают участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, Стефан Висконти, Эндрю Шофер и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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