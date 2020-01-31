Эльхан Алескеров: Популистскими заявлениями по Карабаху Пашинян подставил сопредседателей МГ ОБСЕ

БАКУ /Trend/ - Популистские заявления нынешнего руководства Армении обычно озвучиваются с единственной целью - решения внутриполитических проблем, которых в Армении великое множество. В этом смысле недавние высказывания Никола Пашиняна на пресс-конференции в Капане в очередной раз подтвердили это.

Такое мнение высказал Trend директор экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров.

Эксперт со ссылкой на армянские СМИ напомнил, что премьер-министр Никол Пашинян, апеллируя к документу по карабахскому урегулированию, который, по его словам, был на столе переговоров, в период правления Сержа Саргсяна, Армения должна была передать Азербайджану семь оккупированных районов.

Как отметил Алескеров, Пашинян тем самым, обвинил своих оппонентов, карабахский клан, включая Саргсяна в том, что они якобы согласились на вывод армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, в частности, на возвращение семи азербайджанских районов, с условием сохранения коридора между Арменией и Карабахом.

«Очевидно, Пашинян хочет решить социально-экономические проблемы разного характера, в том числе связанные с покупкой российского газа, и параллельно, пытается перетянуть на свою сторону сподвижников Саргсяна, карабахский клан. Тем самым, фактически он пытается перевести внимание своего народа с экономических проблем на политическую повестку», - продолжил Алескеров.

Далее эксперт привлек внимание к негативной реакции МГ ОБСЕ к высказываниям армянского премьера, назвав ее обоснованной.

«Недовольство сопредседателей МГ ОБСЕ вполне обоснованно, поскольку своим заявлением армянский премьер нанес удар не только по переговорному процессу, но и по наработанной за долгие годы позиции международных посредников. На мой взгляд этим заявлением Пашинян подставил сопредседателей МГ ОБСЕ. Думается, что в рамках встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении с участием сопредседателей МГ ОБСЕ, международные посредники выразили недовольство армянскому министру иностранных дел», - сказал Алескеров.

Эксперт предположил, что за столом переговоров в Женеве сопредседатели МГ ОБСЕ могли предложить Мнацаканяну выступить с заявлением, которое дезавуировало бы недавние высказывания Пашиняна по карабахскому урегулированию.

«Если армянский министр не проявит активность в этом вопросе, вполне возможно, что международные посредники выступят с новым заявлением, подтверждающим тот факт, что армянская сторона повела себя некорректно, выставив многолетнюю деятельность МГ ОБСЕ бесполезной и никчемной», - подытожил Алескеров.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Матанат Насибова)

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