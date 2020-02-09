Парламентские выборы в Азербайджане проходят строго в соответствии с законодательством - глава миссии наблюдателей от СНГ

БАКУ /Trend/ - ЦИК Азербайджана провел очень большую работу для того, чтобы выборы прошли открыто и демократично.

Об этом сказал Trend в воскресенье глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский.

По его словам, миссия СНГ приступила к своей работе 19 января, так как работа наблюдателей долгосрочная.

Гуминский отметил, что в целом в составе миссии 252 наблюдателя из восьми стран, а также представители Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентского собрания Союза Беларуси и России, Исполнительного комитета СНГ.

"Работа ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссий организована строго в соответствии с национальным законодательством. В этом мы убедились, посещая регионы, присутствуя сегодня на открытии участков и голосовании", - сказал он.

Гуминский также отметил, что в этих выборах участвует намного больше кандидатов в депутаты, чем в предыдущих выборах в парламент.

Отметим, что сегодня в Азербайджане начались выборы в Милли Меджлис (парламент) шестого созыва.

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1314 кандидатов.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами. Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

В течение всего дня по 125 избирательным округам страны будут действовать 5573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опросов на выходе (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.

(Автор: Наргиз Исмаилова)