Компания AJF Associates İnc. опубликовала результаты exit-poll в рамках парламентских выборов в Азербайджане (Список)

БАКУ /Trend/ - Американская компания AJF Associates İnc. опубликовала результаты exit-poll в рамках парламентских выборов в Азербайджане, передает в воскресенье Trend.

Вице-президент Джордж Бирубаум сообщил, что проводят exit-poll в Азербайджане уже в пятый раз. Опросы проведены на 1053 участках с участием 2106 человек.

"Согласно предварительной информации правящая партия "Ени Азербайджан" завоевала в парламенте 69 мест, 41 - независимыми кандидатами, партия "Единый Азербайджан" и партия "Гражданской солидарности" по три места, Партия Демократических реформ, Партия великого созидания, партия Народный фронт единого Азербайджана, Азербайджанская демократическая партия - по одному месту", - сказал Бирубаум.

С подробным списком можно ознакомиться по ссылке.