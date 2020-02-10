Наблюдатель из Германии: Парламентские выборы в Азербайджане прошли в соответствии с законодательством страны и международными стандартами
БАКУ/Trend/ - Парламентские выборы в Азербайджане были организованы и успешно проведены в соответствии с международными демократическими стандартами.
Об этом заявил в понедельник наблюдатель из столицы Германии Онур Огуз Деллал на пресс-конференции в HYATT Regency Baku, передает Trend.
По его словам, прошедшие 9 февраля выборы в Азербайджане были проведены на должном уровне, в соответствии с законодательствами страны и международными стандартами в сфере парламентских выборов.
«В процессе наблюдения за выборами лично с моей стороны не было выявлено никаких нарушений, как со стороны членов избирательных комиссий, так и со стороны избирателей», - отметил наблюдатель из Берлина.
Напомним, что Онур Огуз Деллал, как и остальные участники делегации, в которой он принимал участие в качестве наблюдателя, побывал на нескольких избирательных участках.
«Для участников голосования, а именно жителей данного избирательного округа, были созданы наилучшие условия для честного, демократичного и безопасного осуществления своих избирательных прав», - добавил Онур Огуз Деллал.
Отметим, что в парламентских выборах, проведенных 9 февраля в Азербайджане, участвовали 1314 кандидатов.
За ходом голосования наблюдали 883 международных и 77 790 местных наблюдателей.
Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.
(Авторы: Фидан Бабаева, Садраддин Агджаев)