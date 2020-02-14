Президент Ильхам Алиев: Парламентские выборы еще раз показали, что наше намерение – обеспечить демократическое развитие

БАКУ /Trend/ - Парламентские выборы еще раз показали, что наше намерение – обеспечить демократическое развитие.

Как передает Trend, об этом сказал Президент Ильхам Алиев во время встречи с волонтерами ASAN в Кюрдамире.

"Дорогие сотрудники Центра ASAN xidmət, дорогие волонтеры. Сердечно приветствую вас, от всей души поздравляю с открытием кюрдамирского центра ASAN xidmət. Как вам известно, моим распоряжением этот год объявлен в Азербайджане "Годом волонтеров". Это говорит о том, что Азербайджанское государство придает огромное значение волонтерскому движению. Проведенная только что для меня презентация на стендах еще раз показывает многосторонность деятельности азербайджанских волонтеров. Волонтерское движение в нашей стране по существу началось в центрах ASAN xidmət. Основная задача заключалась в том, чтобы молодые талантливые жители нашей страны, включившись в эту работу, оказывали помощь гражданам, чтобы в Азербайджане началось волонтерское движение и в этой области был достигнут серьезный прогресс. Потому что начало деятельности центров ASAN xidmət по существу придало импульс и волонтерскому движению. Только после этого волонтерское движение и волонтерская деятельность получили широкий размах", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что в проведенных в нашей стране престижных международных соревнованиях, в том числе первых Европейских играх, Играх исламской солидарности, волонтеры сыграли очень активную роль, им принадлежат большие заслуги в успешном проведении этих игр. "Я вижу, что в настоящее время волонтерское движение и волонтерская деятельность приобрели более широкие масштабы. Волонтеры очень активны как в мероприятиях на тему патриотизма, экологического баланса, так и в области искусства, культуры и других сферах. В то же время деятельность волонтеров очень важна и в укреплении международных связей нашей страны. Неслучайно авторитетные международные организации мира, в том числе ООН и другие организации, высоко оценивают как деятельность центров ASAN xidmət, так и возникшее и развивающееся в Азербайджане волонтерское движение", - сказал глава государства.

По его словам, во многих странах, в том числе в Азербайджане, есть организации, структуры, общественные объединения, объединяющие молодежь. "Однако считаю, что волонтерское движение занимает особое место среди этих общественных организаций, так как азербайджанские волонтеры и патриотичны, и образованны, и талантливы, они олицетворяют азербайджанскую молодежь и ее талант. Потому что волонтерство по существу соответствует нашему национальному характеру. Милосердие, доброта, взаимопомощь, культурное обхождение - все это несокрушимые ценности, записанные в наш генетический код. Просто волонтеры, объединяя в себе все эти свойственные нашему народу положительные черты, признаки, действуют сегодня как целое движение. Неслучайно к волонтерам в азербайджанском обществе, в том числе в центрах ASAN xidmət, относятся с огромной симпатией. Вы - волонтеры и сотрудники центров ASAN xidmət видите и знаете это. На самом деле деятельность центров ASAN xidmət и господствующие здесь дисциплина, культура, честность стали большим новшеством в азербайджанском обществе и революцией в области общественных услуг, в то же время это было неожиданным и для граждан, обращающихся в эти центры. Потому что общественные услуги, к сожалению, всегда являлись проблемной сферой в нашей стране", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что граждане, вынужденные терять дни, недели, обращаясь в те или иные государственные структуры, испытывали трудности в обеспечении своих справедливых требований. "Волокита, взяточничество, коррупция, бескультурье, к сожалению, были признаками, свойственными сектору общественных услуг. Сегодня ничего этого в центрах ASAN xidmət нет. В то же время прекрасная атмосфера, сложившаяся в центрах ASAN xidmət, позитивно влияет и на другие сферы жизни нашей страны. Поэтому я особо ценю деятельность и волонтерского движения, и центров ASAN xidmət. Это не просто оказание сотен услуг в одном здании, это, по существу, новый облик обновляющегося Азербайджана. Это - очередной успех современного государства. Еще раз хочу сказать, в ASAN xidmət проявляются все присущие нашему народу положительные качества, а также современность, технологии, инновации. Наша страна, развивающаяся в этом направлении, может добиться успеха. Я неоднократно говорил, еще раз хочу сказать, в частности, обращаюсь к молодежи: и в государственном строительстве, и в общественных процессах, и в проведении реформ основные ценности должны быть для нас превыше всего. Независимое Азербайджанское государство построено на очень глубоких национально-духовных ценностях, в то же время наше государство современное, светское, оно готово успешно идти в будущее и открыто для международного сотрудничества. Синтез всех этих факторов обусловливает наши успехи. В особенности, если молодежь воспитывается в национальном духе, в духе патриотизма, то она и в будущем сможет достойно отстаивать интересы страны", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что для отстаивания интересов страны необходимы несколько важных факторов. "В первую очередь, должны быть любовь к Родине, привязанность к Родине и национальным корням. Сегодня в нашем обществе это есть, и от вас, молодежи, зависит, чтобы так было всегда, ведь дальнейшая судьба нашей страны будет в руках такой современной, обладающей знаниями, талантливой молодежи, как вы. Развитие Азербайджана через пятьдесят, сто лет будет зависеть от деятельности и мировоззрения таких молодых людей, как вы, и следующих поколений. Поэтому мы должны передавать из поколения в поколение присущие нашему народу ценности, не утрачивать, беречь их. В нынешних условиях сделать это не так просто, потому что сейчас мир глобализируется, информация не знает никаких границ, - и это положительный факт, - но, наряду с этим, не знает границ и дезинформация. 5-6 лет назад понятия фейк-новости не существовало. Сейчас это реальность, это признают главы государств ведущих стран мира. Они тоже страдают от этого. С одной стороны, медиа, преодолевая все границы, входит в каждую страну, и это положительный факт. Как вам известно, свобода медиа есть и в Азербайджане, интернет свободный, нет никакой цензуры. С другой стороны, переходят границы и информационные провокации, ложные сообщения, новости, полные клеветы. Мы должны быть готовы к этому. Особенно молодежь. Мы должны знать, что никто не хочет нашего успешного развития больше, чем мы, и наша судьба - в наших руках. Мы уже около 30 лет живем как независимая страна, и независимость - дороже всего. Поэтому национальные ценности, независимость и современность - важнейшие факторы для нашего дальнейшего развития. Потому что мы должны быть далеки от догматизма, который является основным препятствием для любого общества", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что у нас свой путь стратегического развития - защищать национальные ценности, укреплять независимость и дальше ни от кого не зависеть, не быть управляемыми по чьей-то воле, успешное социально-экономическое развитие, безопасность, стабильность, открытость миру и защита национальных интересов. "Это - наш стратегический курс. Он остается, будет и должен оставаться неизменным. Но мы не можем жить, как говорится, в закрытых условиях. Процессы, происходящие в мире, нашем регионе, конечно, влияют и на нас. К сожалению, процессы в нашем регионе развиваются в негативном направлении, мы видим это. Новые очаги конфликтов и противостояний, войны, гражданские войны - все эти негативные тенденции, в том числе переживаемый в мире кризис в экономической сфере, могут оказать и оказывают влияние и на нас. Поэтому мы, внимательно отслеживая происходящие в мире процессы, должны сообразно этому предпринимать свои шаги, в том числе тактические шаги. Учитывая то, что внутри страны рисков нет - ни политических, ни социальных, ни экономических, ни физических - все возможные проблемы могут прийти со стороны. Как идеологические провокации, - я уже сказал об этом, - так и другие провокации. Поэтому мы должны защищать нашу страну, наши границы, так прочно возводить информационные, духовные границы, чтобы ни одна сторонняя сила не могла создавать препятствия нашим национально-духовным ценностям, независимости, дальнейшему успешному развитию. Пока я нахожусь на этом посту, Азербайджан будет идти по пути независимости, свободы и развития. Мы должны постараться, чтобы грядущие поколения, молодежь строили свою деятельность в этом направлении и не поддавались на провокации, не верили лживым докладам некоторых международных организаций", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что за ними стоят очень серьезные политические интересы. "Почему Азербайджан порой сталкивается с давлением в международной плоскости? Потому что ни перед кем не склоняет голову и не будет склонять. Мы не действуем под чью-то указку и поступаем правильно. Поэтому в нашей стране есть стабильность, развитие и спокойствие. Посмотрите на другие страны, они попали под влияние больших государств. Посмотрите, в каком состоянии они находятся, там происходят гражданские войны, массовое неповиновение, продолжается политический и экономический кризис. Эти страны фактически находятся под внешним управлением и отдали свою независимость в чье-то распоряжение. Мы же ведем достойную политику. Я всегда говорил, что судьба народа, судьба Азербайджанского государства находится в руках нашего народа. Мы, наконец, живем как независимое государство и ни от кого не зависим. Но мы хорошо знаем свою историю. Даже история Азербайджанской Демократической Республики была неоднозначной. Образование Азербайджанской Демократической Республики - историческое событие и источник нашей гордости. Потому что именно азербайджанский народ первым в мусульманском мире создал демократическую республику, принятые законы и планы, намерения могли обусловить успешное развитие нашей страны. Однако правдой является и то, что в течение двух лет правительство Азербайджана не могло полностью контролировать свою территорию. Правда и то, что в Баку правил иностранный экспедиционный корпус, который не признавал власти Азербайджанской Демократической Республики. Ее руководители вынуждены были вести обсуждения с генералами экспедиционного корпуса, чтобы проводить независимую политику. Этот процесс тоже шел с большими трудностями", - сказал глава государства.

По его словам, поэтому нынешний независимый Азербайджан не сравнить ни с одним периодом. "Ни с одним. Такого независимого и свободного государства в истории Азербайджана не было. Историки хорошо это знают. И мы должны ценить это. В 1991 году судьба предоставила нам шанс. Мы могли потерять и по существу теряли его, так как процессы, происходившие в начале 1990-х годов, вели нашу страну к гибели. Но после прихода в 1993 году Гейдара Алиева к власти Азербайджан избавился от всех этих бед и вступил на путь развития, на путь независимости. Сегодня мы идем этим путем, и будем идти. Сегодня в ходе встречи с вами на открытии центра ASAN xidmət мне просто захотелось поделиться этими мыслями. Потому что я хочу, чтобы и вы знали мое мнение, и чтобы азербайджанский народ еще раз услышал, каковы наши намерения, наша политика и наш путь. Еще раз хочу сказать, что центры ASAN xidmət открыли путь к очень серьезным позитивным переменам в нашей стране. Это было проявлением наших намерений, нашей политики. Но когда были открыты первые центры, людям казалось, что это просто проект, для удобства граждан, проект услуг. В то время многие, возможно, не понимали, что это - не проект, это - политика, действие, намерение. Посмотрите, сегодня во всех сферах жизни Азербайджана проводятся реформы - в политической сфере, в экономической сфере, структурные, кадровые реформы. Заново сформирован Кабинет Министров, также и Администрация Президента. Заново формируется парламент. Несколько дней назад состоялись парламентские выборы. Обеспечивается прозрачность в экономической сфере. За счет этой прозрачности только в прошлом году в государственную казну поступило более одного миллиарда манатов, и эти средства до копейки ушли на повышение пенсий и зарплат граждан. В январе нынешнего года в казну сверх прогноза поступило 160 миллионов манатов. Мы и их потратим на социальные проекты. 160 миллионов манатов за месяц, это значит, если их умножить на 12 месяцев, - правда, простой подход здесь невозможен, - но во всяком случае это - тенденция", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что вся эта работа усиливает нашу страну. "Парламентские выборы еще раз показали, что наше намерение - обеспечить демократическое развитие. Потому что даже организации, которые всегда подходили к нам с критической позиции, в своем докладе, связанном с выборами, вынуждены были признать позитивные тенденции. Что касается нарушений, то они отметили, что нарушения носили процедурный характер. То есть, они есть в любой стране. Ни в одной стране не проводятся идеальные выборы. Но на нынешних выборах не было ни фальсификаций, ни серьезных нарушений, ни каких-то нарушений, ставящих под сомнение легитимность или результаты выборов. Абсолютное большинство наблюдателей очень позитивно оценило выборы. Некоторые отметили, что они могут служить примером для многих стран. Считаю, что отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, которое всегда предвзято относится к нам, также было сбалансированным, более объективным в сравнении с прежними временами. Конечно, с некоторыми вопросами мы не можем согласиться. Но общее заключение доклада, считаю, было более близким к объективности. А мы заявили, что имеющиеся нарушения будут серьезно расследованы, лица, допустившие их, будут наказаны, и мы и впредь будем продолжать свою деятельность и сотрудничество в этом направлении со всеми международными организациями", - сказал глава государства.

По его словам, в этот раз было более 1300 кандидатов. "Это - рекордный показатель. Он говорит о том, что выборы прошли в условиях конкуренции. Если от одного округа участвуют в среднем десять человек, разве это не конкуренция? А в итоговом докладе было написано, что конкуренции не было. Тогда что такое конкуренция? Каждый кандидат проводил открытые встречи в своем округе, говорил, что хотел, некоторые критиковали власть. Никто не чинил никаких препятствий за это. Тогда что такое открытая конкуренция? Почему постоянно в отношении нас используют выражение "не была обеспечена свобода собраний"? Это ложь, была обеспечена. Потому что сейчас каждый может реализовать свободу собрания в соответствующих местах, но в рамках закона. Так же, как и в других странах.

Поэтому избирательный процесс отвечал всем демократическим критериям. Никто не может сказать, что в избирательном процессе были какие-либо нарушения. Считаю, что в день голосования выборы также прошли позитивно, и если были нарушения, то, еще раз хочу сказать, они будут расследованы. Знаю, что Центральная избирательная комиссия уже приступила к активной работе, мы собираем информацию с мест. Мы не хотим, чтобы были нарушения. Лица, допустившие нарушения, должны быть наказаны, чтобы в будущем такие случаи не допускались. В этом нет абсолютно никакой необходимости, потому что сегодня, говорю со всей откровенностью, альтернативы нашей политике в Азербайджане нет", - сказал глава государства.

По его словам, нет такой политической силы, которая бы в определенной степени завоевала симпатию народа, и нынешние выборы еще раз показали это. "Проводимая нами политика отвечает интересам абсолютного большинства народа, а проделанная нами работа на виду. Поэтому реформы, проводимые во всех этих сферах, дают свой эффект. Очередной этап реформ начался в 2018 году. После президентских выборов я объявил, что мы вступаем в новый этап. Наша последовательная деятельность в этом направлении была продолжена, и отмеченные мною вопросы являются доказательством этого. Мои встречи с молодежью проводятся регулярно. Всякий раз, встречаясь с молодежью, я очень радуюсь тому, что азербайджанская молодежь патриотичная, грамотная, образованная, внешне красива. Желаю вам успехов. Ваша деятельность начинается и продолжается в ASAN xidmət. Это - прекрасная школа. Уверен, что накопленные здесь знания помогут вам в будущем, и вы скажете свое слово в дальнейшем развитии нашей страны. Еще раз поздравляю вас, желаю вам успехов. Спасибо", - сказал глава государства.