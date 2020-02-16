В Мюнхене Пашинян вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! - армянский политолог

В Мюнхене стало видно, кто и как ведет себя за кулисами, кто диктует, а кто «проваливается».

Об этом, как предает Trend на своей странице в соцсети Facebook написал политолог Андраник Теванян.

"Пашинян, очевидно, не был готов и ощущалось, что кроме его пустой формулы «Урегулирование конфликта должно устроить три народа – Армении, "Арцаха" и Азербайджана» ему нечего больше сказать... В Мюнхене мы увидели реальный вес Пашиняна. У Пашиняна отсутствовали соответствующие знания, способность оперативного реагирования и настоящий «дух», то мы получили картину с упоминанием о Тигране Великом... Пашинян, выступающий перед международной аудиторей с таким запасом и с таким имиджем, вновь доказал, что костюм главы государства слишком ему велик! Слишком!» - написал армянский политолог.