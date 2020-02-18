Мазахир Панахов: Все обращения в связи с выборами будут серьезно рассмотрены
БАКУ/Trend/ - Если после подачи жалобы у жалобщика вновь появятся материалы о нарушениях, то он может представить их в Центральную избирательную комиссию (ЦИК).
Об этом на сегодняшнем заседании ЦИК сказал председатель Комиссии Мазахир Панахов, сообщает во вторник Trend.
Панахов отметил, что ЦИК серьезно расследует все жалобы: "Время на рассмотрение жалоб еще есть. Все жалобы будут серьезно рассмотрены, и приняты соответствующие решения".
Напомним, что 9 февраля в Азербайджане были проведены парламентские выборы.
(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)
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