Посол: TAP еще больше укрепит позиции Италии в качестве основного торгового партнера Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Эксклюзивное интервью Trend с послом Италии в Азербайджане Аугусто Массари

Торговые отношения между Азербайджаном и Италией

«С вводом в эксплуатацию Трансадриатического трубопровода (TAP) объем торговли между нашими странами неизбежно и существенно возрастет. Италия будет не только первым торговым партнером Азербайджана по нефти (наш импорт в 2018 году составил примерно 12 процентов от номинального ВВП Азербайджана), но и вторым импортером природного газа после Турции. Мы можем с уверенностью сказать, что это еще больше укрепит позиции Италии как основного торгового партнера Азербайджана. В то же время Италия имеет огромный торговый дефицит с Азербайджаном. Вот почему мы рассматриваем следующие несколько лет как важную возможность укрепить позиции итальянских компаний здесь, в Азербайджане - как с точки зрения экспорта, так и промышленного сотрудничества», - сказал посол.

Как отметил Массари, по мере роста экономики Азербайджана растет средний класс, открывая новые возможности для тысяч компаний-экспортеров.

«Что касается промышленного сотрудничества, я хотел бы напомнить о совместном открытии Сумгайытского полипропиленового завода в июле 2018 года в ходе исторического государственного визита президента Италии в Азербайджан. Это именно тот тип взаимодействия, на котором основывается взаимный успех, основанный на прочном партнерстве», - сказал он.

Проект TAP как новая страница энергосотрудничества

Как отметил Массари, реализация проекта TAP идет по плану, и по данным на конец января текущего года, она завершена на 92 процента.

«Работы в итальянском сегменте трубопровода идут быстрыми темпами. Мы ожидаем, что первый газ из Азербайджана поступит в итальянскую сеть осенью. Итальянское правительство неизменно поддерживало этот проект на протяжении многих лет, учитывая его роль в дальнейшей диверсификации поставок газа в Италию и ЕС и ускорении нашего перехода к чистой энергетике», - сказал посол.

Как отметил Массари, Италия имеет второй по величине производственный сектор в Европе и производит лишь мизерную долю огромного количества энергии, в которой она нуждается.

«Начальные поставки газа через TAP (10 миллиардов кубометров в год, из которых 8,8 миллиарда кубометров предназначены для самой Италии) покроют определенный спрос на газ, но наш рынок действительно может потребовать больше. Я знаю, что в этом отношении существует несколько вариантов, в том числе Транскаспийский трубопровод, но, похоже, дискуссии по этому вопросу все еще находятся на ранней стадии», - сказал он.

Сотрудничество, которое выходит за рамки энергетики

Как сказал итальянский дипломат, Азербайджан, безусловно, может воспользоваться преимуществами диверсификации и большей открытости с точки зрения торговли и промышленного развития.

«Италия, в свою очередь, может многое предложить во всех секторах благодаря своему опыту в промышленной сфере. Вот почему с визита главы нашего государства в Азербайджан мы запустили простую, но амбициозную концепцию: «За пределами нефти и газа». При этом мы понимаем, что добывающие отрасли останутся в центре наших отношений благодаря нашему импорту, а также итальянским компаниям, работающим в Азербайджане в этой области», - сказал он.

Массари отметил, что сельское хозяйство является одним из основных перспективных направлений сотрудничества.

«Только в 2019 году у нас было много важных достижений в этой области, начиная с первого в истории визита министра сельского хозяйства Италии в июле прошлого года в Азербайджан и запуска важного twinning-проекта ЕС в области реформ в сфере сельского хозяйства. Многие компании этого сектора примут участие в бизнес-форуме, который пройдет в эту пятницу в Риме», - сказал он.

Посол Италии отметил, что также многое можно сделать в областях возобновляемых источников энергии, рекультивации воды и почвы и экологически чистых технологий: "Это те области, которые мы действительно хотим подчеркнуть в 2020 году, когда Италия проведет совещание «pre-COP26» (сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата), а также саммит «Youth COP». Мы видим очень важные возможности и в области инфраструктуры, где Азербайджан проявляет большие амбиции. А также не следует недооценивать области творчества и дизайна. Несколько месяцев назад был открыт азербайджано-итальянский Центр дизайна при Азербайджанском университете архитектуры и строительства. Это первый на всем Кавказе академический центр, посвященный дизайну".

Инвестиционные возможности

«Думаю, что если мы посмотрим за пределы нефтегазового сектора, то увидим огромный потенциал для дальнейших инвестиций иностранных игроков. Мы внимательно следим за реформами, проводимыми правительством Азербайджана в целях улучшения делового климата. Хорошая логистика, естественно, также способствует инвестициям, и я действительно ценю усилия, предпринимаемые правительством. Итальянские компании уже активно работают в этой области. Что касается портовой индустрии, отмечу, что итальянская DBA Group в течение нескольких лет оказывала поддержку порту Баку в создании новой IT-инфраструктуры для терминала в Аляте», - сказал посол Италии.

Роль Италии в укреплении отношений Азербайджана с ЕС

Итальянский дипломат добавил, что не стал бы ограничивать отношения двух стран экономическим фактором.

"Эти отношения возникли много веков назад, и сегодня они характеризуются дружбой между народами, ростом взаимных туристических потоков, любовью азербайджанцев к продуктам «Сделано в Италии» и итальянскому образу жизни, а также растущим интересом к итальянской культуре. Итальянский язык сейчас преподается в трех университетах Баку. Все больше итальянцев ценят Азербайджан как культурное направление и как место работы. Италия последовательно прилагает усилия для укрепления отношений Азербайджана с ЕС. В этом отношении подписание нового соглашения о партнерстве между ЕС и Азербайджаном является основной целью. Также не стоит забывать о партнерстве Азербайджана с НАТО. Наши ключевые цели носят не только двусторонний характер: мы видим, ценим и поддерживаем стремление Баку поддерживать прочные и взаимовыгодные связи с европейскими странами и институтами», - заключил Аугусто Массари.

(Автор: Ляман Зейналова)

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